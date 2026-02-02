Алкараз отказао наредни турнир

02.02.2026
18:56
Коментари:0
Најбољи тенисер свијета Шпанац Карлос Алкараз отказао је учешће на АТП турниру у Ротердаму.
У саопштењу се наводи да је Алкараз отказао наступ на турниру у Холандији пошто му је потребно више времена за одмор и опоравак после напора које је имао на Аустралијан опену.
Шпански тенисер је у недјељу у финалу Аустралијан опена победио Новака Ђоковића са 3:1, по сетовима 2:6, 6:2, 6:3 и 7:5.
Алкараз је прошле године освојио турнир у Ротердаму, пошто је у финалу побиједио Аустралијанца Алекса де Минора са 2:1 по сетовима 6:4, 3:6 и 6:2. АТП турнир у холандској луци биће одигран од 9. до 15. фебруара.
Шпанац је тренутно први играч свијета и сада има 13.650 бодова, а додатно је увећао и предност у односу на Јаника Синера, који се налази на другом мјесту са 10.300 бодова.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму