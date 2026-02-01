Црногорски новинар ликује након пораза Ђоковића: "Слатки звук тишине"

01.02.2026
17:10
Коментари:4
Регионални медији су у суперлативу писали и о Новаку Ђоковићу и о Карлосу Алкаразу, а најпознатији црногорски спортски новинар Небојша Шофранац је са друге стране ликовао након тријумфа младог Шпанца и огласио се на свом Фејсбук профилу.
"Sweet Sound of Silence (слатки звук тишине)... Карлос је постао већ најбољи у историји у смислу комплетирања животног Гренд слема, са само 22 и по година, Надал је то урадио са 24, Федерер са 28, Ђоковић са 29, Агаси са 29! Све оно што сам написао о њему 2018. кад је имао 15 година и кад га је узео Фереро доказало се дефинитивно 16.јула 2023 кад је први пут детронизовао Ђоковића на Вимблдону, али ево данас са овим рекордом заувијек. Он сад већ има 7 Гренд слемова, у овој фази каријере Ђоковић је имао само 1, па је лако закључити гдје су њему границе, ток историје се не може зауставити, младост се не мозе зауставити", навео је Шофранац.
Похвалио је Ђоковића за први сет и додао да би он доминирао да се нису појавили Алкараз и Синер.
"Звук тишине је за оне који то тада нису схватили, који никад ништа не схватају на вријеме, а Ђоковић је овај слем учинио незаборавним тиме што је са 39 први пут успио да заиста уздрма еру Синкараз, кад су сви мислили да је воз давно прошао (прошле године полуфинала РГ и Вимблдона са Јаником и полуфинале УС Опена са истим Карлосом изгубио све са 3:0). Надреалан меч прекјуче и данас још више надреалан, први сет у који је ушао 1000 на сат и погађао са застрашујућих 95%. Али физиолошки пад је брзо дошао, а Карлос је играо технички и тактички савршено, и снага и магија. И урадио је баш оно сто смо најавили, наставља да прати Надала на 17 година дистанце, толико је млађи од њега, букнуо је 2022, а Надал 2005, и ево освојио први АО 2026, а Надал 2009, такође 1. фебруара, кад се исплакао Федерер", навео је Црногорац и додао:
"Ово је девети узастопни слем који припада или Карлосу или Јанику, да се ова два феномена нису овако брзо појавили на тениском небу, Ђоковић би освајао до 42.године јер се фамозна 'next gen'" Медведева, Зверева и Циципаса изгубила, али они не дају ни мрвице..."
Ђоковић је данас поражен у финалу Аустралијан опена од Алкараза 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Тенис
Новак Ђоковић у три ријечи распаметио цијелу Србију - ФОТО
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму