Познато зашто РТС није преносио финале Ђоковић-Алкараз

АТВ

01.02.2026

Новак Ђоковић и Карлос Алкарас
Новак Ђоковић, нажалост, није успио да побиједи шпанског тенисера Карлоса Алкараза у финалу Аустралијан опена.

Зашто овај меч није преношен на РТС-у, познато је још од раније.

Еуроспорт, гдје су сви мечеви Аустралијан опена били реализовани, има ексклузивна права да емитује ове тениске мечеве из Аустралије.

Што се годинама уназад зна.

јелена

Тенис

Зашто Јелена не бодри Ђоковића у Асутралији већ 14 година

Управо због тога РТС није могао да преноси финале Аустралијан опен, нити било који други меч Ђоковича са овог тениског турнира.

Иначе, Алкараз је био бољи од српског тенисера резултатом 3:1 сетовима.

(Телеграф)

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Карлос Алкараз

