Познато зашто РТС није преносио финале Ђоковић-Алкараз

Новак Ђоковић, нажалост, није успио да побиједи шпанског тенисера Карлоса Алкараза у финалу Аустралијан опена.

Зашто овај меч није преношен на РТС-у, познато је још од раније.

Еуроспорт, гдје су сви мечеви Аустралијан опена били реализовани, има ексклузивна права да емитује ове тениске мечеве из Аустралије.

Што се годинама уназад зна.

Управо због тога РТС није могао да преноси финале Аустралијан опен, нити било који други меч Ђоковича са овог тениског турнира.

Иначе, Алкараз је био бољи од српског тенисера резултатом 3:1 сетовима.

