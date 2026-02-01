Logo
Ево колико су Новак и Карлос зарадили новца финалом у Мелбурну

01.02.2026

13:48

Новак Ђоковић и Карлос Алкарас
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Карлос Алкараз је освојио свој седми гренд слем у каријери, а први пут је славио у Аустралији. За свој први пехар у Мелбурну Шпанац је победио Новака Ђоковића који је овде пехар подизао десет пута.

Карлитос је освајањем титуле инкасирао додатних 1.400 бодова, па је сада на бројци од 13.650 и убједљиво држи прво мјесто на АТП листи.

Новак Ђоковић

Тенис

Прве ријечи Новака Ђоковића послије пораза: Вјеровао сам у себе, али...

Уз бодове, стигла је и богата новчана награда – 4.150.000 аустралијских долара, што износи око 2,8 милиона америчких.

Када је ријеч о Новаку Ђоковићу, он се након финала враћа на трећу позицију на листи и притом је додао још 500 поена, па сада укупно има 5.280.

Карлос Алкараз

Тенис

Алкараз: Новаче, инспиришеш ме

Српском асу припада и новчана награда од 1.447.165 америчких долара.

