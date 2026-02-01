Ево колико су Новак и Карлос зарадили новца финалом у Мелбурну

01.02.2026
13:48
Коментари:0
Карлос Алкараз је освојио свој седми гренд слем у каријери, а први пут је славио у Аустралији. За свој први пехар у Мелбурну Шпанац је победио Новака Ђоковића који је овде пехар подизао десет пута.
Карлитос је освајањем титуле инкасирао додатних 1.400 бодова, па је сада на бројци од 13.650 и убједљиво држи прво мјесто на АТП листи.
Уз бодове, стигла је и богата новчана награда – 4.150.000 аустралијских долара, што износи око 2,8 милиона америчких.
Када је ријеч о Новаку Ђоковићу, он се након финала враћа на трећу позицију на листи и притом је додао још 500 поена, па сада укупно има 5.280.
Српском асу припада и новчана награда од 1.447.165 америчких долара.
