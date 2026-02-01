Logo
Алкараз: Новаче, инспиришеш ме

01.02.2026

13:31

Коментари:

0
Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Шампион Аустралијан опена Карлос Алкараз изнио је своје утиске након финала у којем је савладао Новака Ђоковића.

Свој побједнички говор започео је обраћањем српском тенисеру.

"Прво хоћу да се обратим Новаку, он је заслужио овације, сигурно. Причаш како ја радим изузетне ствари, али то што ти радиш је инспиришуће. Не само за тенисере, већ за све спортисте, све људе на свијету, за мене. Радиш напорно и како треба сваког дана гд‌је год да се појавиш, играш тако добар тенис, ја много уживам у томе како ти играш. Мени је част да дијелим свлачионицу и терен са тобом, али и да те гледам како играш. Хвала ти на томе шта радиш јер мене то стварно инспирише", казао је Алкараз.

Новак Ђоковић

Тенис

Прве ријечи Новака Ђоковића послије пораза: Вјеровао сам у себе, али...

Захвалио се и свима у свом тиму.

"Нико не зна колико напорно сам радио да бих дошао до овог трофеја. Јурио сам овај тренутак толико дуго. У предсезони сам имао емотивни ролеркостер, искључили смо се од коментара људи прије доласка у Аустралију и само смо радили. Гурали сте ме сваког дана да радим све што је требало и стварно сам вам захвалан на томе, захвалан сам на свима који су ту уз мене. Овај трофеј је и ваш".

Карлос Алкараз

Аустралијан опен

