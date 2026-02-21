Куп Мирза Делибашић: Борац и Босна за титулу

Аутор:Андреј Кнежевић
21.02.2026
20:08
Коментари:0
У дворани Борик почело је велико финале Купа “Мирза Делибашић” у којем битку за трофеј воде кошаркаши бањалучког Борца и сарајевске Босне.
Трећа четвртина
Кошаркаши Босне у посљедњу четвртину улазе са 22 поена предности. Сарајевска “додала је гас” у трећем кварталу и надомак је освајања трофеја у Купу “Мирза Делибашић”.
Друга четвртина
Након првог полувремена финалне утакмице Купа “Мирза Делибашић” кошаркаши Босне воде против Борца резултатом 47:35.
Сарајевска екипа двоцифрену предност стекла је половином друге четвртине, а Мајкл Јанг наставио је са својим одличним издањем и са 17 поена предводи Босну. На другој страни Дарко Талић је најефикаснији у Борчевом табору са 11 поена.
Прва четвртина
Крај је прве четвртине у дворани “Борик”, а резултат је 22:21 за Босну.
Кошаркаши Босне отворили су боље утакмицу, али су у самом финишу прве четвртине кошаркаши Борца ухватили прикључак. Најбољи актер досадашњег дијела утакмице је Мајкл Јанг из Босне који је убацио 11 поена, док је у редовима Борца најефикаснији Де Шаун Купер са 8 поена.
“Црвено плави” имају велику подршку са трибина, а у дворану Борик пристигле су и бројне познате личности из спортског живота Републике Српске.
Кошарка
Извиждана химна БиХ у Борику
Из првог реда овај дуел прати Игор Додик, генерални менаџер КК Игокеа који је у друштву Вука Радивојевић, извршног директора КК Игокеа и Младена Бојиновића, једног од најбољих српских рукометаша свих времена, а данас директора репрезентације Србије.
У дворани “Борик” су и Дамир Хреља и Карло Перић, првотимци ФК Борац који утакмицу гледају у друштву Синише Мркобраде, а са пажњом овај дуел прати и Саша Чађо, једна од најбољих бањалучких кошаркашица свих времена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 ч0
Кошарка
13 ч0
Кошарка
13 ч0
Кошарка
21 ч0