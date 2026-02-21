Logo
Large banner

Куп Мирза Делибашић: Борац и Босна за титулу

Аутор:

Андреј Кнежевић

21.02.2026

20:08

Коментари:

0
Куп Мирза Делибашић: Борац и Босна за титулу
Фото: ATV

У дворани Борик почело је велико финале Купа “Мирза Делибашић” у којем битку за трофеј воде кошаркаши бањалучког Борца и сарајевске Босне.

Ток меча

Трећа четвртина

Кошаркаши Босне у посљедњу четвртину улазе са 22 поена предности. Сарајевска “додала је гас” у трећем кварталу и надомак је освајања трофеја у Купу “Мирза Делибашић”.

Друга четвртина

Након првог полувремена финалне утакмице Купа “Мирза Делибашић” кошаркаши Босне воде против Борца резултатом 47:35.

Сарајевска екипа двоцифрену предност стекла је половином друге четвртине, а Мајкл Јанг наставио је са својим одличним издањем и са 17 поена предводи Босну. На другој страни Дарко Талић је најефикаснији у Борчевом табору са 11 поена.

Прва четвртина

Крај је прве четвртине у дворани “Борик”, а резултат је 22:21 за Босну.

Кошаркаши Босне отворили су боље утакмицу, али су у самом финишу прве четвртине кошаркаши Борца ухватили прикључак. Најбољи актер досадашњег дијела утакмице је Мајкл Јанг из Босне који је убацио 11 поена, док је у редовима Борца најефикаснији Де Шаун Купер са 8 поена.

Велика подршка за Борац

“Црвено плави” имају велику подршку са трибина, а у дворану Борик пристигле су и бројне познате личности из спортског живота Републике Српске.

борац босна

Кошарка

Извиждана химна БиХ у Борику

Из првог реда овај дуел прати Игор Додик, генерални менаџер КК Игокеа који је у друштву Вука Радивојевић, извршног директора КК Игокеа и Младена Бојиновића, једног од најбољих српских рукометаша свих времена, а данас директора репрезентације Србије.

Борац - Босна
Борац - Босна

У дворани “Борик” су и Дамир Хреља и Карло Перић, првотимци ФК Борац који утакмицу гледају у друштву Синише Мркобраде, а са пажњом овај дуел прати и Саша Чађо, једна од најбољих бањалучких кошаркашица свих времена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Борац

Kup Mirza Delibašić

KK Bosna

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тристан Вукчевић потписује нови уговор вриједан девет милиона долара!

Кошарка

Тристан Вукчевић потписује нови уговор вриједан девет милиона долара!

2 ч

0
Никола Топић се отворио о борби с раком и тренирању током хемиотерапије: "Памтићу то до краја живота"

Кошарка

Никола Топић се отворио о борби с раком и тренирању током хемиотерапије: "Памтићу то до краја живота"

13 ч

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Кошарка

Јокић водио Денвер до најубједљивије побједе у историји: Размонтирали Портланд

13 ч

0
mega nakon pobjede protiv partizana

Кошарка

Авдаловић и Крофлич: Наша најбоља утакмица ове сезоне

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner