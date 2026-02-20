Logo
Авдаловић и Крофлич: Наша најбоља утакмица ове сезоне

Никола Лучић

20.02.2026

23:46

mega nakon pobjede protiv partizana
Фото: ATV

Кошаркаши Меге остварили су велики резултат пласманом у финале Купа Радивоја Кораћа, а тренер Вуле Авдаловић имао је само ријечи хвале за своје играче.

Млади момци одиграли су савршену утакмицу од почетка до краја и свели евролигашку екипу на мање од 60 постигнутих поена.

„Мислим да смо показали оно што желимо цијеле сезоне. Причамо о одбрани, младости, приступу, ово је наша најбоља утакмица ове сезоне. Зауставити Партизан на 58 поена је велика ствар. Ово је било велико искуство за ове младе играче. Мислим да смо заслужено побиједили. Остаје нам да се одморимо колико можемо. Покушаћемо да се припремимо најбоље могуће за финале“.

Мега је у минулих мјесе дана побиједила Звезду, ЦСКА и Партизан.

„Ова побједа је велики подстрек. Мислим да су играчи свјесни да је ово велика прилика за нас да одиграмо што боље против Црвене звезде која је најтежи противник на овом турниру. Прије 20-ак дана смо успјели да их добијемо, они су имали тежак распоред и мислим да је то, уз нашу концентрацију и фокус, једини начин да их добијемо. Да искористимо наше шансе. Надам се најбољем, трудићемо се да пружимо јак отпор Звезди“, изјавио је Авдаловић.

Нико у екипи Меге не помишља на еуфорију након вечерашњег тријумфа. Циљ је да се играчи што боље одморе за сутрашње финале.

„Добра утакмица за нас, спустили смо Партизан на само 58 поена. Били смо веома агресивни у одбрани, играли смо до краја мирно, сигурно и то нас је довело до тријумфа. Нема славља, треба да се одморимо и спремимо за финале сутра. Ујутро ћемо одрадити тренинг, покушати да се што боље припремимо и изађемо спремни на мегдан Црвеној звезди“, рекао је кошаркаш Меге Урбан Крофлич.

