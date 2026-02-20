Logo
Прекинут меч у Нишу, судије напустиле терен

20.02.2026

22:00

Прекинут меч партизан мега навијање гробара
Фото: ATV

Полуфинални меч Купа Радивоја Кораћа између Партизана и Меге прекинут је због неспортског навијања навијача Партизана.

Судије су напустиле терен због вријеђања предсједника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића и његове супруге.

Како јавља наш репортер Никола Лучић, бачена је и петарда на терен.

Утакмица ће бити настављена када буде испражњена трибина са најватренијим навијачима Партизана

Резултат прије прекида Партизан - Мега 47:61

Kup Radivoja Koraća

КК Партизан

Mega

Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор

Кошарка

4 ч

0
Јовановић: Пресудио већи квалитет противника

Кошарка

4 ч

0
Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа

Кошарка

4 ч

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке

Кошарка

7 ч

0

KK Игокеа-КК Борац

Кошарка

Борац у финалу Купа Мирза Делибашић

2 ч

0
Кошарка

4 ч

0
Кошарка

4 ч

0
Кошарка

4 ч

