Прекинут меч у Нишу, судије напустиле терен

20.02.2026
22:00
Коментари:0
Полуфинални меч Купа Радивоја Кораћа између Партизана и Меге прекинут је због неспортског навијања навијача Партизана.
Судије су напустиле терен због вријеђања предсједника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића и његове супруге.
Како јавља наш репортер Никола Лучић, бачена је и петарда на терен.
Утакмица ће бити настављена када буде испражњена трибина са најватренијим навијачима Партизана
Резултат прије прекида Партизан - Мега 47:61
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму