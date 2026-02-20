Logo
Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор

Аутор:

Никола Лучић

20.02.2026

18:53

Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић рекао је да је већа енергија и добра одбрана у посљедњој четвртини била кључ пласмана његове екипе у финале Купа Радивоја Кораћа.

Звезда ће сутра имати прилику да освоји рекордну шесту узастопну титулу побједника Купа.

„Обје екипе су показале добар ниво игре. Публика може да буде задовољна. Оно што је нама био заштитни знак, то је та задња четвртина у којој правимо разлику. Дижемо одбрану на виши ниво и испоставило се да смо направили ту велику серију. Енергија коју имамо је допринијела да се одржи та константа и да одиграмо врло квалитетан меч“, рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић.

Шеф струке „црвено-бијелих“ не размишља о противнику у финалу.

„Најважније је да одржимо ниво игре у одбрани ко год буде био противник. Биће сигурно веома тешко, мислим да смо распоредили минутажу играчима и да ћемо бити свјежи за одлучујућу утакмицу“, изјавио је Обрадовић.

Задовољан проласком у финале био је и Дејан Давидовац.

„Очекивано тешка утакмица против Спартака, најважније је да смо побиједили и да смо корак ближе нашем циљу. Били смо свјесни да су у добром ритму и да могу да нас побиједе. Збили смо редове, кренули да играмо физички на највишем нивоу и то је разлог велике серије“, изјавио је Дејан Давидовац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

куп радивоја кораћа

КК Црвена звезда

