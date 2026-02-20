Logo
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке

Аутор:

Никола Лучић

20.02.2026

16:01

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке
Фото: ATV

На Купу Радивоја Кораћа у Нишу на програму су полуфиналне утакмице, а у првој од 16 часова и 30 минута снаге ће одмјерити Црвена звезда и суботички Спартак.

Актуелни шампион теже од очекиваног изашао је на крај са екипом Борца из Чачка у четвртфиналу, а у предстојећем мечу покушаће да се домогне новог пласмана у финале и прилике да рекордни шести узастопни пут подигне “Жућкову левицу”.

Није тајна да Звезди не лежи екипа Спартака која је у посљедњих шест међусобних дуела остварила четири побједе. Посебно важне биле су оне прошле сезоне у полуфиналу Суперлиге Србије. Све то представља додатан мотив за тим Саше Обрадовића.

У другом полуфиналу од 20:30 снаге ће одмјерити Партизан и Мега. “Црно-бијели” за длаку су избјегли елиминацију у дуелу против ФМП-а синоћ и мораће да подигну ниво игре уколико желе да изборе пласман у финале трећу годину заредом.

Партизан и Мега нису се састајали ове сезоне, а “црно-бијели” у серији су од четири узастопне побједе у међусобним окршајима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

куп радивоја кораћа

