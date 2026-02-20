АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке

Аутор:Никола Лучић
20.02.2026
16:01
Коментари:0
На Купу Радивоја Кораћа у Нишу на програму су полуфиналне утакмице, а у првој од 16 часова и 30 минута снаге ће одмјерити Црвена звезда и суботички Спартак.
Актуелни шампион теже од очекиваног изашао је на крај са екипом Борца из Чачка у четвртфиналу, а у предстојећем мечу покушаће да се домогне новог пласмана у финале и прилике да рекордни шести узастопни пут подигне “Жућкову левицу”.
Није тајна да Звезди не лежи екипа Спартака која је у посљедњих шест међусобних дуела остварила четири побједе. Посебно важне биле су оне прошле сезоне у полуфиналу Суперлиге Србије. Све то представља додатан мотив за тим Саше Обрадовића.
У другом полуфиналу од 20:30 снаге ће одмјерити Партизан и Мега. “Црно-бијели” за длаку су избјегли елиминацију у дуелу против ФМП-а синоћ и мораће да подигну ниво игре уколико желе да изборе пласман у финале трећу годину заредом.
Партизан и Мега нису се састајали ове сезоне, а “црно-бијели” у серији су од четири узастопне побједе у међусобним окршајима.
