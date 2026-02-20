Скандалозан одговор ГРАС-а након што је надрогирани возач возио без дозволе

Извор:
20.02.2026
Кантонално јавно комунално предузеће ГРАС се огласило о трамвајској несрећи која се догодила код Царевог моста, а у којој је учествовао возач трамваја који је био под дејством наркотика и није посједовао важећу дозволу.
Из овог кантоналног предузећа наводе да је обавеза сваког возача да води рачуна о важењу своје дозволе, али нису прецизирали да ли ГРАС посједује механизам интерне провјере рокова и валидности дозвола својих запосленика.
"У складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ и чланом 20. тачка 1. Правилника о условима, начину оспособљавања, организовању и полагању испита и возачкој дозволи за возача трамваја (Сл.новине КС бр.43/18 и 1/26) дефинисано је: продужење возачке дозволе за возаче трамваја врши се на захтјев возача трамваја код надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова КС. Дакле, сваки возач ГРАС-а је дужан да води рачуна о року важења возачке дозволе и благовремено, у року, изврши продужење важности исте. У конкретном случају возач није благовремено извршио продужење своје возачке дозволе", саопштили су из ГРАС-а.
У саопштено су се осврнули и на питање љекарских прегледа возача, истичући да је возач који је прексиноћ учествовао у несрећи прије седам дана обавио редовни здравствени преглед.
"По питању обављања љекарског прегледа возача, у складу са процедуром 'Контрола безбједности саобраћаја', на основу упутнице руководиоца сектора саобраћаја возачи су дужни извршити редован, а по потреби и ванредни љекарски преглед. Након обављеног љекарског прегледа, надлежна здравствена установа службеним путем доставља љекарско увјерење о способности обављања послова возача. У конкретном случају возач је 13. фебруара 2026. године извршио редован љекарски преглед, а љекарским увјерењем је установљено да је способан за обављање послова возача - наводи се у саопштењу.
Према одлуци Управе предузећа, свим руководиоцима сектора саобраћаја наложено је да организују ванредне љекарске прегледе за све возаче ГРАС-а.
"Одмах након поменутог догађаја, у складу са процедурама, узета је изјава возача и након добивања службене забиљешке МУП-а биће подузете одговарајуће радње. Такође, измјенама и допунама правилника и процедура додатно ће се унаприједити систем одговорности и контроле који уређују ову област", поручили су из ГРАС-а.
