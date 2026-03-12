Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Аутор:АТВ
12.03.2026
22:52
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је кик-боксеру Борису Алексићу освајање злата на Свјетском купу, поручивши да Република Српска ствара шампионе.
"Честитам Борису и његовом клубу `Арес` из Бањалуке свјетску титулу", навео је Додик на "Иксу".
Република Српска ствара шампионе.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Борис Алексић је освојио злато на Свјетском купу у кик-боксу.
Честитам Борису и његовом клубу "Арес" Бањалука свјетску титулу. pic.twitter.com/lCGwz9CY8p
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму