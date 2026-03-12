Logo
Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Аутор:

АТВ

12.03.2026

22:52

Борис Алексић
Фото: Printscreen/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је кик-боксеру Борису Алексићу освајање злата на Свјетском купу, поручивши да Република Српска ствара шампионе.

"Честитам Борису и његовом клубу `Арес` из Бањалуке свјетску титулу", навео је Додик на "Иксу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Милорад Додик

Борис Алексић

