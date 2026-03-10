ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у језивој несрећи

Аутор:АТВ
10.03.2026
18:06
Коментари:0
Трагичне вијести стижу из Њемачке, гдје је у саобраћајној несрећи живот изгубио 28-годишњи ММА борац Ибрахим Чоло.
Несрећа се догодила у недјељу навече око 21:15 сати у близини Вупертала.
Према наводима тамошњих медија и полицијском извјештају, Чоло је на путу према Швелму претицао возило у којем се налазио његов рођени брат, управљајући аутомобилом BMW снаге 530 коњских снага. Том приликом је изгубио контролу над возилом и ударио у зид једне куће.
Ибрахим Чоло иза себе је оставио трудну супругу и кћерку. Његова борилачка каријера завршила је с омјером 4-3, према подацима са странице Таполоџи, уз напомену да је претпосљедња борба имала егзибициони карактер. У посљедња два наступа поражен је од Хаимеа Кордероа. Посљедње мечеве одрадио је под окриљем словачко-чешке организације Октагон.
Чоло је био члан УФД Џима из Дизелдорфа, чији је власник Иван Дијаковић. У том клубу тренирао је и био спаринг партнер познатог хрватског борца Роберта Солдића (21-4), који је годинама наступао у сингапурској организацији ОНЕ, али није имао много борби на Далеком истоку.
Популарни "Робокап" опростио се од свог пријатеља и тренинг партнера путем Инстаграм сторија, док је у истом клубу тренирао и Иранац Хатеф Моеил, борац који је у Србији и региону познат по наступима у тешкој категорији организације ФНЦ.
