Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

АТВ

09.03.2026

16:32

Фото: Pixabay

Познати турски тренер Енгин Фират преминуо је у 55. години, оставивши иза себе богату и међународно запажену каријеру.

Фират је преминуо усљед изненадног срчаног удара на Аеродрому у Истанбулу, док се враћао из ангажмана у либанском клубу Неџме.

Упркос хитној интервенцији медицинског особља, тренер није могао бити спасен, што је изазвало дубоку тугу у фудбалским круговима у Турској, али и у земљама у којима је радио.

Енгин Фират је током каријере оставио неизбрисив траг у међународном фудбалу. Био је познат по томе што је турски фудбал представљао широм света, од Кеније, Молдавије, Ирана, до Њемачке. Почео је као помоћник Вернера Лоранта у Фенербахчеу 2002. године, а затим је обављао важне улоге у репрезентацијама и клубовима широм свијета. Био је помоћник Алија Даеија у иранској репрезентацији, главни тренер Молдавије, као и селектор Кеније.

Поред тога, Фират је тренирао клубове као што су ЛР Ален у Њемачкој, Инчеон јунајтед у Јужној Кореји, Сиваспор и Ерчијеспор у Турској, али и иранске тимове Саипу и Сепахан.

Најновији ангажман Фирата био је у Неџме, једном од највећих клубова Либана, гдје је потписао уговор 8. фебруара 2026. године, преноси Телеграф.

