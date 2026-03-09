Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро

Аутор:АТВ
09.03.2026
16:32
Коментари:0
Познати турски тренер Енгин Фират преминуо је у 55. години, оставивши иза себе богату и међународно запажену каријеру.
Фират је преминуо усљед изненадног срчаног удара на Аеродрому у Истанбулу, док се враћао из ангажмана у либанском клубу Неџме.
Упркос хитној интервенцији медицинског особља, тренер није могао бити спасен, што је изазвало дубоку тугу у фудбалским круговима у Турској, али и у земљама у којима је радио.
Сцена
Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''
Енгин Фират је током каријере оставио неизбрисив траг у међународном фудбалу. Био је познат по томе што је турски фудбал представљао широм света, од Кеније, Молдавије, Ирана, до Њемачке. Почео је као помоћник Вернера Лоранта у Фенербахчеу 2002. године, а затим је обављао важне улоге у репрезентацијама и клубовима широм свијета. Био је помоћник Алија Даеија у иранској репрезентацији, главни тренер Молдавије, као и селектор Кеније.
Поред тога, Фират је тренирао клубове као што су ЛР Ален у Њемачкој, Инчеон јунајтед у Јужној Кореји, Сиваспор и Ерчијеспор у Турској, али и иранске тимове Саипу и Сепахан.
Најновији ангажман Фирата био је у Неџме, једном од највећих клубова Либана, гдје је потписао уговор 8. фебруара 2026. године, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму