Скандал! Олимпијски вицешампион суспендован на двије године

Бивши свјетски шампион у трци на 100 метара Фред Керли суспендован је на две године због пропуста у вези са боравиштем играча у антидопинг системима.
Трибунал који се бавио случајем бившег свјетског првака утврдио је да се Керли "немарно и донекле непромишљено" односио према анти-допинг прописима, тако што три пута није пријавио мјесто боравка у периоду од 11. маја до 6. децембра 2024. године.
Према прописима, спортиста не сме пропустити три антидопинг теста у периоду од 12 мјесеци.
Због тога га је Атлетска јединица за интегритет (АИУ) већ казнила у августу прошле године, тада само привремено до коначне одлуке, због чега је пропустио Светско првенство у Токију у септембру.
Сада му је изречена и дефинитивна казна.
Керли ће тек 11. августа 2027. моћи поново да се такмичи. Уједно су му поништени сви резултати које је постигао између 6. децембра 2024. и 12. августа 2025, аутоматски му и одузете освојене медаље и новчане награде из тог периода.
Амерички спринтер је такође у обавези да плати Свјетском атлетском савезу близу 4.000 долара на име судских трошкова.
Керли је 2022. године постао свјетски првак у трци на 100 метара. Поред тога, освајач је два злата у штафети 4x100 метара са првенстава 2019. и 2023. године. Има и двије медаље са олимпијских игара - сребро из Токија 2022. и бронзу из Париза 2024. године, такође у најатрактивнијој дисциплини.
"Нажалост, софистициране допинг супстанце могу се открити у узорку спортисте само неколико дана или чак сати након примјене. Антидопинг организације морају бити у могућности да тестирају спортисте без претходне најаве на дан и сат који ми изаберемо, у супротном антидопинг програми неће функционисати, а они који се допингују лако могу избјећи откривање. Правила о боравишту су стога фундаментална за интегритет спорта и морају се поштовати. АИУ ће наставити строго да спроводи захтјеве у вези са боравиштем како би заштитио право свих спортиста на чисто такмичење", изјавио је поводом казне за Керлија шеф АИУ Брет Клотијер.
