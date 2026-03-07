Logo
Large banner

Скандал! Олимпијски вицешампион суспендован на двије године

Извор:

Б92

07.03.2026

16:09

Коментари:

0
Атлетска стаза
Фото: pexels/ Mateusz Dach

Бивши свјетски шампион у трци на 100 метара Фред Керли суспендован је на две године због пропуста у вези са боравиштем играча у антидопинг системима.

Трибунал који се бавио случајем бившег свјетског првака утврдио је да се Керли "немарно и донекле непромишљено" односио према анти-допинг прописима, тако што три пута није пријавио мјесто боравка у периоду од 11. маја до 6. децембра 2024. године.

Према прописима, спортиста не сме пропустити три антидопинг теста у периоду од 12 мјесеци.

Због тога га је Атлетска јединица за интегритет (АИУ) већ казнила у августу прошле године, тада само привремено до коначне одлуке, због чега је пропустио Светско првенство у Токију у септембру.

Сада му је изречена и дефинитивна казна.

Керли ће тек 11. августа 2027. моћи поново да се такмичи. Уједно су му поништени сви резултати које је постигао између 6. децембра 2024. и 12. августа 2025, аутоматски му и одузете освојене медаље и новчане награде из тог периода.

Новак Ђоковић

Остали спортови

Ђоковић се огласио и написао за кога навија

Амерички спринтер је такође у обавези да плати Свјетском атлетском савезу близу 4.000 долара на име судских трошкова.

Керли је 2022. године постао свјетски првак у трци на 100 метара. Поред тога, освајач је два злата у штафети 4x100 метара са првенстава 2019. и 2023. године. Има и двије медаље са олимпијских игара - сребро из Токија 2022. и бронзу из Париза 2024. године, такође у најатрактивнијој дисциплини.

"Нажалост, софистициране допинг супстанце могу се открити у узорку спортисте само неколико дана или чак сати након примјене. Антидопинг организације морају бити у могућности да тестирају спортисте без претходне најаве на дан и сат који ми изаберемо, у супротном антидопинг програми неће функционисати, а они који се допингују лако могу избјећи откривање. Правила о боравишту су стога фундаментална за интегритет спорта и морају се поштовати. АИУ ће наставити строго да спроводи захтјеве у вези са боравиштем како би заштитио право свих спортиста на чисто такмичење", изјавио је поводом казне за Керлија шеф АИУ Брет Клотијер.

(б92)

Подијели:

Таг :

Олимпијске игре

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

2 седм

0
Ајлин Гу

Остали спортови

Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

3 седм

0
Смучарски савез Републике Српске

Остали спортови

Страхиња Ерић 67. у спринту на Зимским олимпијским играма

3 седм

0
Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

3 седм

0

Више из рубрике

Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

Остали спортови

Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

7 ч

0
Ски скокови, Домен Превц

Остали спортови

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

1 д

0
Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Остали спортови

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

2 д

0
Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

Остали спортови

Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner