Преминуо славни глумац

Извор:

Телеграф

07.03.2026

17:22

Коментари:

0
Преминуо славни глумац
Фото: Pixabay

Британски писац и глумац Стивен Хиберт, најпознатији по својој застрашујућој улози Гимп-а у култном филму "Пулп Фицтион", преминуо је у 68. години.

Извјештаји наводе да је Хиберт доживио срчани удар у Денверу у понедјељак.

Тужну вијест потврдио је члан породице, а Хибертова дјеца—Ронни, Розалинд и Грег—подијелила су дирљиву поруку изражавајући своју тугу.

- Наш отац, Стивен Хиберт, изненада је преминуо ове недјеље. Његов живот био је испуњен љубављу и посвећеношћу умјетности и породици. Многи ће га дубоко недостајати."

Након својих холивудских подухвата, Хиберт је већи дио свог живота провео у Денверу, гдје је остао активан у умјетничкој заједници. Предавао је импровизацију у позоришту Каос Блоом и радио са младим глумцима, показујући своју посвећеност неговању новог талента.

zika todorovic

Сцена

Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој

Његова смрт долази само неколико мјесеци након смрти његовог колеге из "Пулп Фицтион," Питера Грина, који је играо Зеда у филму, што указује на значајан губитак за обожаваоце овог култног класика. Одлазак Стивена Хиберта посебно је погодио ентузијасте Тарантиновог филма, јер његова незаборавна улога и даље одјекује у аналима филмске историје.

(телеграф)

глумац

