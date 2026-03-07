Преминуо славни глумац

Извор:
Телеграф
07.03.2026
17:22
Коментари:0
Британски писац и глумац Стивен Хиберт, најпознатији по својој застрашујућој улози Гимп-а у култном филму "Пулп Фицтион", преминуо је у 68. години.
Извјештаји наводе да је Хиберт доживио срчани удар у Денверу у понедјељак.
Тужну вијест потврдио је члан породице, а Хибертова дјеца—Ронни, Розалинд и Грег—подијелила су дирљиву поруку изражавајући своју тугу.
- Наш отац, Стивен Хиберт, изненада је преминуо ове недјеље. Његов живот био је испуњен љубављу и посвећеношћу умјетности и породици. Многи ће га дубоко недостајати."
Након својих холивудских подухвата, Хиберт је већи дио свог живота провео у Денверу, гдје је остао активан у умјетничкој заједници. Предавао је импровизацију у позоришту Каос Блоом и радио са младим глумцима, показујући своју посвећеност неговању новог талента.
Сцена
Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој
Његова смрт долази само неколико мјесеци након смрти његовог колеге из "Пулп Фицтион," Питера Грина, који је играо Зеда у филму, што указује на значајан губитак за обожаваоце овог култног класика. Одлазак Стивена Хиберта посебно је погодио ентузијасте Тарантиновог филма, јер његова незаборавна улога и даље одјекује у аналима филмске историје.
Култура
2 д0
Култура
3 д0
Култура
4 д0
Култура
5 д0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму