Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој

Срђан Жика Тодоровић открио је да је давне 1988. године ухапшен на аеродрому у Минхену, и то због Киндер јајета!
Глумац Жика Тодоровић објавио је на Инстаграму фотографију од прије 38 година када је у Минхену снимао филм „Заборављени“.
Наиме, како је Тодоровић написао, фотографија је настала у Минхену, а због инцидента који се догодио на тамошњем аеродрому, глумица Вера Чукић није жељела да разговара са њим.
„Минхен 1988. Снимање 'Заборављених'. Ухапшен на аеродрому због Kinder јајета. Вера Чукић није хтела ријеч да проговори са мном“, написао је глумац, који није даље објаснио зашто је Kinder јаје представљало проблем.
Његови пратиоци у коментарима испод фотографије одушевљено су прихватили анегдоту, а многи су додали да им је филм „Заборављени“ једно од омиљених домаћих остварења.
Срђан Жика Тодоровић у филму и серији „Заборављени“ играо је лик по имену Кифла, а Вера Чукић је глумила његову мајку.
Сценарио за филм и серију писао је Гордан Михић, а режију је потписао Дарко Бајић.
Остале улоге у „Заборављенима“ тумачили су и Мирјана Јоковић, Борис Миловић, Александар Берчек и други, преноси Информер.
