Logo
Large banner

Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој

Извор:

Информер

04.03.2026

17:57

Коментари:

0
Жика Тодоровић објаснио зашто је ухапшен на аеродрому у Њемачкој

Срђан Жика Тодоровић открио је да је давне 1988. године ухапшен на аеродрому у Минхену, и то због Киндер јајета!

Глумац Жика Тодоровић објавио је на Инстаграму фотографију од прије 38 година када је у Минхену снимао филм „Заборављени“.

Наиме, како је Тодоровић написао, фотографија је настала у Минхену, а због инцидента који се догодио на тамошњем аеродрому, глумица Вера Чукић није жељела да разговара са њим.

„Минхен 1988. Снимање 'Заборављених'. Ухапшен на аеродрому због Kinder јајета. Вера Чукић није хтела ријеч да проговори са мном“, написао је глумац, који није даље објаснио зашто је Kinder јаје представљало проблем.

Његови пратиоци у коментарима испод фотографије одушевљено су прихватили анегдоту, а многи су додали да им је филм „Заборављени“ једно од омиљених домаћих остварења.

Срђан Жика Тодоровић у филму и серији „Заборављени“ играо је лик по имену Кифла, а Вера Чукић је глумила његову мајку.

Сценарио за филм и серију писао је Гордан Михић, а режију је потписао Дарко Бајић.

Остале улоге у „Заборављенима“ тумачили су и Мирјана Јоковић, Борис Миловић, Александар Берчек и други, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

Срђан Жика Тодоровић

глумац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад-Дубаи

Свијет

Богаташи Дубаија се скривају у бункерима и "собама панике"

3 ч

0
"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Бања Лука

"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

3 ч

7
Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

Хроника

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

4 ч

0
м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

Друштво

м:тел уводи пет нових канала "Арена спорта"

4 ч

0

Више из рубрике

Бака Прасе оболио због стреса: Да ли ћу да преживим - не знам

Сцена

Бака Прасе оболио због стреса: Да ли ћу да преживим - не знам

7 ч

0
Напад на Дубаи

Сцена

Ирански дрон погодио зграду у којој је боравио Ђоковић

7 ч

1
Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Сцена

Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

8 ч

0
Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

Сцена

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner