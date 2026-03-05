Logo
Холивуд разматра укидање црвеног тепиха на церемонији додјеле Оскара?

Фото: Društevna mreža X

Највеће холивудске звијезде окупиће се 15. марта на 98. додјели Оскара у Долби театру у Лос Анђелесу, гдје Академија филмских умјетности и наука сваке године награђује најбоља филмска остварења.

Ипак, док се Холивуд припрема за своју најгламурознију ноћ, иза кулиса расте озбиљна нервоза која би могла да промијени деценијску традицију.

Холивуд разматра укидање црвеног тепиха

Продуценти церемоније су, према писању портала Паге Сиx, припремили кризни план који укључује и најдрастичнију опцију – потпуно укидање црвеног тепиха.

Извор близак организацији наводи да постоји оправдан страх да би раскошно славље у тренутку док траје операција “Епски бијес” на Блиском истоку могло послати погрешну поруку свијету.

Академија, наиме, не жели да остави утисак институције која игнорише трагичне свјетске догађаје.

Исти извор открио је и један специфичан детаљ који илуструје тренутну неодлучност. Првобитни план је био да црвени тепих буде украшен јапанским јаворима, који симболизују “мир и дуговјечност”.

Међутим, сада се поставља питање да ли би такав декор био примјерен или чак ироничан у актуелним околностима. Док једни заговарају промјене, други холивудски извори тврде да се званични планови, бар за сада, још увијек не мијењају.

“Разматрају сваку могућу ситуацију и како би церемонија изгледала у различитим околностима. Сигурно размишљају о томе шта је у овом тренутку примјерено“, изјавио је неименовани извор за медије.

Номинације иранских аутора додатно повећавају политичку осјетљивост

Додатну тежину и политичку осјетљивост овогодишњој додјели даје чињеница да су међу номинованима и три иранска филмска ствараоца. То су прослављени редитељ Џафар Панахи, номинован за филм “Била је то само несрећа” , као и Сара Хаки и Мохамадреза Ејни, који стоје иза документарног остварења “Резање кроз стијене”.

Више извора блиских индустрији слаже се у једном: какви год планови на крају били усвојени, црвени тепих ће ове године бити изузетно “клизав терен”.

Страх од политичких питања на црвеном тепиху

Међу глумцима, њиховим агентима и великим студијима влада све већи страх од непријатних новинарских питања о политици и ратним сукобима.

