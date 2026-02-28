Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

Извор:
Турски позоришни и телевизијски глумац Ибрахим Јилдиз преминуо је након шест мјесеци борбе за живот, пошто је у августу прошле године задобио тешке повреде када је на њега пало дрво током снажног невремена у Истанбулу.
Несрећа се догодила 15. августа 2025. године око 14.45 часова у улици Нур, у насељу Орта Махале у општини Картал.
Према наводима локалних медија, Јилдиз је покушао да дохвати пластичну столицу коју је вјетар однео на улицу, када се усљед јаких удара ветра дрво срушило и пало на њега.
Грађани који су се затекли на лицу мјеста успјели су да га извуку испод стабла, а убрзо су стигле и полиција и екипе Хитне помоћи.
Љекари су констатовали да је задобио тешке тјелесне повреде, након чега је колима Хитне помоћи превезен у болницу, гдје је све време био на лијечењу у јединици интензивне његе.
Трагичну вијест о његовој смрти саопштила је глумица Алина Боз путем друштвених мрежа.
"Дубоко смо потресени због губитка нашег драгог пријатеља Ибрахима Јилдиза. Џеназа ће се клањати послије подне-намаза у џамији Сафа (Картал Соганлик). Овим путем обавјештавамо све пријатеље и вољене. Породици, родбини и обожаваоцима желимо стрпљење и саучешће", навела је она.
Упркос вишемесечној борби љекара, млади глумац је подлегао повредама, оставивши иза себе породицу, пријатеље и колеге који се опраштају од њега потресним порукама, преноси Телеграф.
