Шта знамо о другој сезони серије Витез седам краљевстава

Извор:
АТВ
25.02.2026
15:28
Коментари:0
Најновији спин-оф Игре пријестола, серија Витез седам краљевстава, одушевио је обожаваоце фантастике причом о симпатичним аутсајдерима, избјегавајући дворске сплетке које су карактерисале њене претходнике.
Радња је смјештена између догађаја из Змајеве куће и Игре пријестола те прати витеза пустолова Данка и његовог штитоношу Ега.
Серија се темељи на трима новелама које је Џорџ Р. Р. Мартин написао између 1998. и 2010. године, а које су 2015. обједињене у књизи Витез седам краљевстава.
Како преноси "Ентертејнмент Викли", извршни продуцент Рајан Кондал још 2024. је описао новеле као "дивну противтежу Џорџовом свијету, који се углавном бавио оним једним постотком на врху: краљевима, лордовима и дамама који су водили игру пријестола на рачун обичног пучанства".
Додао је како приче о Данку и Егу "говоре о обичним људима који пате због игре пријестола коју играју племићи".
Прва сезона од шест епизода завршена је у недјељу, 22. фебруара, а похвалили су је и критичари и сам Мартин.
"Данк и Ег одувијек су ми били миљеници, а глумци које смо пронашли да их утјелове једноставно су невјероватни", написао је аутор на свом блогу.
С обзиром на то да прича о Данку и Егу још није готова, поставља се питање хоће ли бити друге сезоне. У наставку доносимо све што је до сада познато.
ХБО је још у новембру 2025. потврдио да ће се снимати друга сезона серије Витез седам краљевстава.
У тренутку писања овог текста, снимање је у току у Белфасту у Сјеверној Ирској.
Мартинова франшиза и даље је врло успјешна на ХБО, који је најавио и четврту сезону другог преднаставка Игре пријестола, серије Кућа змаја, чија трећа сезона на мале екране стиже овог љета.
Друга сезона серије Витез седам краљевстава адаптираће Витеза под заклетвом, другу новелу из саге о Данку и Егу.
Након крвавог Суда седморице и Егове одлуке (Декстер Сол Ансел) да пркоси својој краљевској породици како би се придружио Данку (Питер Клафи), Витез под заклетвом прати двојац који се удружује са старијим витезом у потрази за Тансел (Танзyн Крофорд).
Уочи финала прве сезоне, шоуранер Ира Паркер говорио је о намјери да се очува епизодна природа новела.
"Не ради се о томе да имамо напете нити које се провлаче кроз цијелу причу, већ су Данк и Ег сваке сезоне на новом мјесту. Поставимо причу, испричамо је и заокружимо", изјавио је.
Ако серија буде обновљена и за трећу сезону, план је адаптирати Тајанственог витеза, трећу новелу из Мартинове збирке.
Мартин је спомињао писање додатних прича о Данку и Егу, а Паркер их жељно ишчекује како би их прилагодио за екран.
"Нисам сигуран да је крај треће новеле право мјесто за завршетак серије", рекао је Паркер, додавши:
"Мислим да ови дечки имају још пуно тога за рећи о природи односа и о томе како се он мијења током живота".
Службени попис глумаца за другу сезону још није објављен, али познато је да се Клафи и Ансел враћају као Данк и Ег.
У разговору за "Д А.Б. Клаб" у фебруару ове године, Паркер је споменуо неке од ликова које жели истражити у другој сезони, као што су Роксан Вебер, Бенис оф д Браун Шилд и сер Јустас Озгреј.
"Не могу пуно открити, али ангажовали смо троје апсолутно бриљантних глумаца за те улоге", рекао је.
Појавиле су се и гласине да би се глумачкој постави могао придружити Хенри Кејвил, бивши Суперман и звијезда серије Вјештац, дијелом због шаљивог коментара који је Ансел изнио током панела на Комик-Кону.
Међутим, Клафи је на свом Инстаграму то назвао "потпуним неспоразумом", појаснивши да Анселов лапсус "нема никакве везе с доласком Хенрија Кејвила у серију или у свемир Игре пријестола, иако би волио да има!".
Премијера друге сезоне серије Витез седам краљевстава тренутно је планирана за 2027. годину.
