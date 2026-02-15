У Козарској Дубици графика Пабла Пикаса

15.02.2026
19:49
Коментари:0
Козарска Дубица препознатљива по граду рукомета, продаји и дистрибуцији млијека, воћарству, те планини Козари, посједује још нешто што је додатно краси, а то је - умјетност. У питању је графика Глава мушкарца, сликара Пабла Пикаса која се крије у Народној библиотеци.
"Све ово гдје се налазимо је заправо легат библиотека Бошка Шиљеговића и тада је са великим бројем библиотечких јединица у библиотеку довезено и преко 40 графика неких мање познатих аутора, али и графика Пабла Пикаса, која се налази иза нас", рекла је Данијела Мандић, директор Народне библиотеке Козарска Дубица.
Ратна збивања почетком 90-их година, али и низ других фактора утицали су на то да графика Пикаса све до 2014. године краси само зидове библиотеке мимо очију јавности. Међутим, поводом годишњице од оснивања, графика Пикаса, али цјелокупни легат Бошка Шиљеговића добио је прилику да буде представљен како локалним становницима, тако и широј јавности.
Друштво
Вилмсов тумор - дијагноза која мијења живот читаве породите
"Та графика је стајала ту у библиотеци све до 2014. године, када смо ми одлучили да поводом 50 година од оснивања библиотеке, заправо представимо јавности, не само графику, него и богату легат библиотеку Бошка Шиљеговића, тада смо контактирали историчарку умјетности Данку Дамјановић из Бањалуке, која је долазила овдје у библиотеку и утврдила аутентичност", истиче Мандићева.
С обзиром на то да је графика поклон, те остављена на чување, као таква није била предмет процјене вриједности. Таква дјела, истичу из библиотеке, не морају да се огледају нужно материјално, јер њихова вриједност не може да надмаши, лик и дјело умјетника од којег долази.
Најновије
Најчитаније
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Тренутно на програму