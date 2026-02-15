Сијарто: Сукоб у Украјини у фокусу Рубиове посјете

15.02.2026
20:14
Разговори са америчким државним секретаром Марком Рубиом током његове сутрашње посјете Будимпешти биће фокусирани на рјешавање сукоба у Украјини, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Он је рекао да Мађарска ради на миру и настоји да се држи даље од рата, преноси Срна.
Сијарто је додао да ће друга тема разговора бити односи Мађарске и САД, који су се побољшали након што се Доналд Трамп вратио на власт.
Рубио је изјавио у петак да ће разговарати са званичницима Мађарске и Словачке о могућности да њихове земље више не увозе руске енергенте.
