Сијарто: Сукоб у Украјини у фокусу Рубиове посјете

15.02.2026

20:14

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Разговори са америчким државним секретаром Марком Рубиом током његове сутрашње посјете Будимпешти биће фокусирани на рјешавање сукоба у Украјини, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је рекао да Мађарска ради на миру и настоји да се држи даље од рата, преноси Срна.

Сијарто је додао да ће друга тема разговора бити односи Мађарске и САД, који су се побољшали након што се Доналд Трамп вратио на власт.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Не тражимо од Европе да буде вазал САД-а

Рубио је изјавио у петак да ће разговарати са званичницима Мађарске и Словачке о могућности да њихове земље више не увозе руске енергенте.

