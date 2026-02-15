Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

Извор:
Б92
15.02.2026
18:59
Одлука сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна да за насљедницу именује кћерку Ким Џу Аје могла би да изазове борбу за превласт унутар владајуће породице, укључујући сукоб са тетком Ким Јо Џонг, пише британски "Телеграф".
Бивши амбасадор Јужне Кореје у Великој Британији и некадашњи замјеник директора обавјештајне службе Ра Џонг Ил оцијенио је да би Џу Аје могла да се суочи са противљењем своје тетке, Ким Јо Џонг (38), рођене сестре сјевернокорејског лидера, која се сматра другом најмоћнијом особом у земљи и ужива снажну подршку у оквиру Радничке партије Кореје и војног естаблишмента.
Према његовим ријечима, Ким Јо Џонг би могла да покуша да преузме власт у случају смрти или здравствене неспособности брата, а с обзиром на досадашњу праксу династије Ким, евентуални сукоб "вјероватно не би био без крви".
Историја обрачуна са политичким ривалима додатно подгријава такве процјене, истиче британски лист.
Двије године након што је 2011. преузео власт од оца Кима Џонг Ила, Ким Џонг Ун је дао да се ухапси и потом погуби његов стриц Џанг Сонг Тек, оптужен за "антипартијске и контрареволуционарне активности".
Старији полубрат сјевернокорејског лидера, Ким Џонг Нам, убијен је 2017. године на аеродрому у Куала Лумпуру нервним агенсом.
Јужнокорејска Национална обавјештајна служба (НИС) саопштила је парламенту у Сеулу да је Ким (42) одабрао кћерку Ким Џу Аје, за коју се верује да има око 13 година, за насљедницу и да је интензивно припрема за преузимање власти, што потврђује њено све чешће појављивање уз оца на важним војним и дипломатским догађајима.
Ким Џу Аје је посљедњих година присутна уз оца на пробама балистичких ракета и великим државним церемонијама, што је покренуло спекулације да се систематски припрема за насљедство. Истовремено, расте и број нагађања о здравственом стању сјевернокорејског лидера.
Према наводима медија, Ким Џонг-ун је страствени пушач и конзумент алкохола, болује од дијабетеса и високог крвног притиска, а његова тјелесна тежина процјењивана је на око 140 килограма током 2024. године.
Амерички истраживачки центар "Стимсон Центер" упозорио је у децембру прошле године, у анализи објављеној на специјализованом порталу "38 Норт", на могућност "турбуленција" у случају изненадне смрти сјевернокорејског лидера, наводећи да је краткорочно вјероватније да би политички етаблирани актери попут Кимове сестре Ким Јо Џонг могли да преузму власт.
У извјештају се додаје да су Ким Џу Аје и њена браћа, за које се вјерује да су још малолетни, премлади и недовољно политички профилисани да би реално могли да буду разматрани као насљедници у наредних пет до 15 година.
