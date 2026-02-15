Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

15.02.2026
17:55
Коментари:0
Неколико људи је задобило повреде од убода ножем послије расправе у аутобусу у граду Вуперталу на западу Њемачке, саопштила је полиција.
У саопштењу се наводи да су двије групе људи у аутобусу, који су учествовали у карневалу, почеле да се расправљају нешто прије поноћи у суботу, а свађа је на крају прерасла у насиље, преноси данас Дојче веле.
Возач је зауставио аутобус и позвао полицију, која је ухапсила 19-годишњег младића под сумњом да је ранио троје људи ножем, преноси Танјуг.
Повређени су превезени у болницу.
Медији су пренијели да је осумњичени, који је наводно од раније познат полицији, одведен на психијатријско лијечење након што је постао насилан у полицијском притвору.
