Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

15.02.2026

17:55

Напад ножем у аутобусу, више повријеђених
Фото: Unsplash

Неколико људи је задобило повреде од убода ножем послије расправе у аутобусу у граду Вуперталу на западу Њемачке, саопштила је полиција.

У саопштењу се наводи да су двије групе људи у аутобусу, који су учествовали у карневалу, почеле да се расправљају нешто прије поноћи у суботу, а свађа је на крају прерасла у насиље, преноси данас Дојче веле.

Возач је зауставио аутобус и позвао полицију, која је ухапсила 19-годишњег младића под сумњом да је ранио троје људи ножем, преноси Тан‌југ.

Наука и технологија

Истраживање показало: Лавови живјели на територији Јапана

Повређени су превезени у болницу.

Медији су пренијели да је осумњичени, који је наводно од раније познат полицији, одведен на психијатријско лијечење након што је постао насилан у полицијском притвору.

