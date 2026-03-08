Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку

Аутор:АТВ
Ријека Спреча некада је на простору Европе била јединствена по богатству различитости рибљег фонда, али су је људски немар и еколошки инциденти довели у стање у којем је данас једна од најзагађенијих.
Протеклих дана су извучене тоне смећа те поново свједочимо еколошкој катастрофи.
Рибочувари удружења Мрена из Живиница наставили су радове на чишћењу и пробијању брана у доњем току ријеке Спрече.
Због илегалне сјече шуме, вода је наносила грање и стабла те годинама скупљала комунални отпад који ријека доноси од самог извора у Калесији, али и отпад из правца Бановића и цијелог тока Оскове.
"Због тога је доњи ток Спрече годинама био готово непроходан. Међутим, од данас, захваљујући великом труду, залагању и тешком физичком раду наше управе и рибочувара, поново је отворен и проходан ријечни пут Спрече, од њеног ушћа у језеро Модрац па све до Живиница. Ово је изузетно важан корак у спрјечавању криволова у доњем току Спрече с обзиром да сада имамо контролу над цијелим доњим током јер се управо на том подручју мријесте рибе попут буцова и сома из цијелог језера Модрац", казали су из Мрене.
Спреча од 138 километара је најдужа притока Босне и једна је од најзагађенијих ријека због несавјесних грађана и привредника те надлежних који не санкционишу загађиваче.
Данас је, због различитих врста загађења, озбиљно угрожен не само њен свијет него и цијели систем, а о томе довољно говори чињеница да је Спреча некада имала 40 врста рибе, а данас свега 16.
(Кликс)
