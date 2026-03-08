Logo
Large banner

Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку

Аутор:

АТВ

08.03.2026

08:00

Коментари:

0
Еколошка катастрофа у БиХ: Како су људи уништили некада јединствену ријеку
Фото: Удружење Мрена

Ријека Спреча некада је на простору Европе била јединствена по богатству различитости рибљег фонда, али су је људски немар и еколошки инциденти довели у стање у којем је данас једна од најзагађенијих.

Протеклих дана су извучене тоне смећа те поново свједочимо еколошкој катастрофи.

Рибочувари удружења Мрена из Живиница наставили су радове на чишћењу и пробијању брана у доњем току ријеке Спрече.

Због илегалне сјече шуме, вода је наносила грање и стабла те годинама скупљала комунални отпад који ријека доноси од самог извора у Калесији, али и отпад из правца Бановића и цијелог тока Оскове.

"Због тога је доњи ток Спрече годинама био готово непроходан. Међутим, од данас, захваљујући великом труду, залагању и тешком физичком раду наше управе и рибочувара, поново је отворен и проходан ријечни пут Спрече, од њеног ушћа у језеро Модрац па све до Живиница. Ово је изузетно важан корак у спрјечавању криволова у доњем току Спрече с обзиром да сада имамо контролу над цијелим доњим током јер се управо на том подручју мријесте рибе попут буцова и сома из цијелог језера Модрац", казали су из Мрене.

Спреча од 138 километара је најдужа притока Босне и једна је од најзагађенијих ријека због несавјесних грађана и привредника те надлежних који не санкционишу загађиваче.

Данас је, због различитих врста загађења, озбиљно угрожен не само њен свијет него и цијели систем, а о томе довољно говори чињеница да је Спреча некада имала 40 врста рибе, а данас свега 16.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ријека Спреча

Еколошка катастрофа код Тузле

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто је неретва најхладнија

Занимљивости

Уљез у Неретви: Еколози тврде да је мутант

22 ч

0
"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

БиХ

"Случај Трговске горе има елементе еколошког расизма"

2 мј

0
"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

Бања Лука

"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

4 мј

0
Еколошка катастрофа у БиХ: Хиљаде риба мртве плутају ријеком

Друштво

Еколошка катастрофа у БиХ: Хиљаде риба мртве плутају ријеком

5 мј

0

Више из рубрике

Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

Друштво

Међународни дан жена: Како је почео да се обиљежава 8. март?

4 ч

0
Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

Друштво

Додик на прослави 8. марта запјевао "Романију"

15 ч

8
Жељка Цвијановић

Друштво

Цвијановић: Одговорност, снага и посвећеност жена снажан темељ успјешног друштва

16 ч

0
"Не могу да умрем док моја ћерка нема споменик": Ријечи баке Борке кидају душу

Друштво

"Не могу да умрем док моја ћерка нема споменик": Ријечи баке Борке кидају душу

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Документарни филм: Русофобија: Историја мржње

11

50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

11

32

Кремљ: Међународно право више не постоји, усред смо глобалне олује

11

19

Изабран нови врховни вођа Ирана

11

05

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner