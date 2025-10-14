Logo

"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

Аутор:

Инес Ђанковић

14.10.2025

19:21

Коментари:

0
"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу
Фото: АТВ

Механизација на путу, грн на капији. Чекала ce деложација. Није се ни слутило да судски извршилац доноси спас у задњи час.

Новинари остају ван капије предузећа, улазак нам није дозвољен. Сламка спаса је одлука Врховног суда Српске који је поништио све претходне одлуке судова. Информација у том моменту скоро свима непозната. У Депоту кажу да су коначно дочекали да је неко донио праведну одлуку.

67dfe5c3d5e88 депот

Бања Лука

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

"У првостепеном поступку смо ми указивали да је неспорна имовина и власништво земљишта. И да је Депот стекао ову имовину и да је он једини власник овог. Да платите земљиште, изградите преко 30 и нешто милиона објеката, И да вам дође неко треће лице и каже изађите из овога", каже Стојан Вукајловић, адвокат "Депота".

"Ово није само побједа Депота, ово је побједа цијеле Бањалуке и цијеле регије, Коначно је неко стао у заштиту ЈП Депот и доказао да Чистоћа нема право на ово земљиште и да смо све цијело вријеме радили у складу са законом и правично", рекао је Ратко Јокић, директор Регионалне депоније ДЕП-ОТ Бањалука.

Радници Депота су, барем привремено одахнули. Ослобођена је капија предузећа. У побједничком расположењу настављају са радом.

"Побједа је Депота. Правда је била на нашој страни", каже Драган Келечевић, радник Депота.

"Данас једна велика побједа депоније и Депота. Настављамо са нормалним пријемом отпада, са нормалним радом", рекао је Драган Радановић, руководилац депоније у Рамићима.

Одлуку Врховног суда у вријеме заказане, али не и извршене деложације, нису видјели ни у Депоту, нити у Чистоћи.

"Судски извршитељ нам је рекао да је одлука Врховног суда донесена да се поступци враћају на поновни поступак тако да не знамо у ком смјеру ће то ићи даље", каже Александар Бајић, директор предузећа "Чистоћа" а.д. Бањалука.

АТВ је у посједу рјешења Врховног суда од 9. октобра којим се поништавају одлуке Привредног и Вишег привредног суда у Бањалуци. Остаје нејасно ако је рјешење Уставни суд донио још у четвртак, зашто о њему ништа нису знали ни бањалучки одборници који су скоро читав дан потрошили расправљајући о смећу. И донијели закључке који се у таквој ситуацији не могу ни спроводити.

Депот

Бања Лука

АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

"То је таман прилика и вријеме да град Бањалука коначно почне да се брине о овом јавном предузећу чији је већински власник и које је од општег интереса не само за град Бањалуку него и за околне градове и општине који на ову депонију одлажу свој отпад", Саша Глигорић, одборник СПС-а у скупштини града Бањалука.

На депонији у Рамићима настављено је одлагање отпада. Годишње се овдје је депонује 130 хиљада тона отпада. Дневно 500 тона.

Подијели:

Тагови:

Депот

Ramići

Čistoća

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Како је "изгубљен" саобраћајни знак у центру Бањалуке

Бања Лука

Како је "изгубљен" саобраћајни знак у центру Бањалуке

4 ч

0
Зељковић: Плате запослених у Центру за предшколско - приоритет

Бања Лука

Зељковић: Плате запослених у Центру за предшколско - приоритет

7 ч

0
Васпитачи настављају генерални штрајк

Бања Лука

Васпитачи настављају генерални штрајк

7 ч

0
Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

Бања Лука

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, Станивуковић одбија

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Предсједник Сирије у Москви: Долази са специјалним захтјевом

20

43

Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

20

39

Новак Ђоковић у Арени: Бодри кошаркаше Звезде против Жалгириса

20

21

Нови тежак удес: Има страдалих

20

20

Ридигеру "одзвонило" у Реалу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner