"Спас у задњи час": Врховни суд спријечио еколошку катастрофу

Аутор:Инес Ђанковић
14.10.2025
19:21
Коментари:0
Механизација на путу, грн на капији. Чекала ce деложација. Није се ни слутило да судски извршилац доноси спас у задњи час.
Новинари остају ван капије предузећа, улазак нам није дозвољен. Сламка спаса је одлука Врховног суда Српске који је поништио све претходне одлуке судова. Информација у том моменту скоро свима непозната. У Депоту кажу да су коначно дочекали да је неко донио праведну одлуку.
Бања Лука
Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке
"У првостепеном поступку смо ми указивали да је неспорна имовина и власништво земљишта. И да је Депот стекао ову имовину и да је он једини власник овог. Да платите земљиште, изградите преко 30 и нешто милиона објеката, И да вам дође неко треће лице и каже изађите из овога", каже Стојан Вукајловић, адвокат "Депота".
"Ово није само побједа Депота, ово је побједа цијеле Бањалуке и цијеле регије, Коначно је неко стао у заштиту ЈП Депот и доказао да Чистоћа нема право на ово земљиште и да смо све цијело вријеме радили у складу са законом и правично", рекао је Ратко Јокић, директор Регионалне депоније ДЕП-ОТ Бањалука.
Радници Депота су, барем привремено одахнули. Ослобођена је капија предузећа. У побједничком расположењу настављају са радом.
"Побједа је Депота. Правда је била на нашој страни", каже Драган Келечевић, радник Депота.
"Данас једна велика побједа депоније и Депота. Настављамо са нормалним пријемом отпада, са нормалним радом", рекао је Драган Радановић, руководилац депоније у Рамићима.
Одлуку Врховног суда у вријеме заказане, али не и извршене деложације, нису видјели ни у Депоту, нити у Чистоћи.
"Судски извршитељ нам је рекао да је одлука Врховног суда донесена да се поступци враћају на поновни поступак тако да не знамо у ком смјеру ће то ићи даље", каже Александар Бајић, директор предузећа "Чистоћа" а.д. Бањалука.
АТВ је у посједу рјешења Врховног суда од 9. октобра којим се поништавају одлуке Привредног и Вишег привредног суда у Бањалуци. Остаје нејасно ако је рјешење Уставни суд донио још у четвртак, зашто о њему ништа нису знали ни бањалучки одборници који су скоро читав дан потрошили расправљајући о смећу. И донијели закључке који се у таквој ситуацији не могу ни спроводити.
Бања Лука
АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом
"То је таман прилика и вријеме да град Бањалука коначно почне да се брине о овом јавном предузећу чији је већински власник и које је од општег интереса не само за град Бањалуку него и за околне градове и општине који на ову депонију одлажу свој отпад", Саша Глигорић, одборник СПС-а у скупштини града Бањалука.
На депонији у Рамићима настављено је одлагање отпада. Годишње се овдје је депонује 130 хиљада тона отпада. Дневно 500 тона.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму