АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

АТВ
14.10.2025
09:51
Коментари:1
Врховни суд Републике Српске поништио је одлуку Вишег привредног суда у Бањалуци, из децембра прошле године, да предузеће ”Чистоћа” преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима, потврђено је за АТВ.
”Ревизије странака и умјешача на страни туженог су усвојене и укинуте су обје нижестепене пресуде и предмет је враћен Окружном привредном суду у Бањалуци на поновни поступак”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.
Одлука је донесена на сједници вијећа Врховног суда која је одржана 9. октобра ове године.
