АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

Извор:

АТВ

14.10.2025

09:51

Коментари:

1
АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом
Фото: АТВ

Врховни суд Републике Српске поништио је одлуку Вишег привредног суда у Бањалуци, из децембра прошле године, да предузеће ”Чистоћа” преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима, потврђено је за АТВ.

”Ревизије странака и умјешача на страни туженог су усвојене и укинуте су обје нижестепене пресуде и предмет је враћен Окружном привредном суду у Бањалуци на поновни поступак”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.

Одлука је донесена на сједници вијећа Врховног суда која је одржана 9. октобра ове године.

Таг:

Депот

Коментари (1)
