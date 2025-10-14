Бањалучки вртићи од данас у штрајку

14.10.2025
07:05
Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука, од данас ступају у генерални штрајк, јер њихови захтјеви за повећање плата нису испуњени.
Бањалучки вртићи радиће према Акту о процесу минимума рада, од 6.30 до 12 часова. Ово питање биће тема и данашње ванредне сједнице скупштине града Бањалука.
Васпитачи траже повећање плата за 20 одсто за све запослене у Центру и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.
Градоначелник Драшко Станивуковић понудио је 450 марака за сваког радника, до краја године.
Директор Центра за предшколско васпитање Петар Јокановић истиче да понуда града суштински и дугорочно не рјешава ништа.
