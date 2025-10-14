Logo

Бањалучки вртићи од данас у штрајку

14.10.2025

07:05

Бањалучки вртићи од данас у штрајку
Фото: Pixabay

Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука, од данас ступају у генерални штрајк, јер њихови захтјеви за повећање плата нису испуњени.

Бањалучки вртићи радиће према Акту о процесу минимума рада, од 6.30 до 12 часова. Ово питање биће тема и данашње ванредне сједнице скупштине града Бањалука.

Васпитачи траже повећање плата за 20 одсто за све запослене у Центру и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.

40307 pokrov presvete bogorodice fxl

Друштво

Данас је Покров Пресвете Богородице: Жене и мајке треба да испоштују ове обичаје

Градоначелник Драшко Станивуковић понудио је 450 марака за сваког радника, до краја године.

Директор Центра за предшколско васпитање Петар Јокановић истиче да понуда града суштински и дугорочно не рјешава ништа.

