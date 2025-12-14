Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Извор:
Курир
14.12.2025
21:48
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде побједили су у 10. колу екипу Спартака из Суботице резултатом - 93:77.
Послије утакмице на конференцији за медије говорио је тренер црвено-бијелих Саша Обрадовић
Честитам мојим играчима. Утакмица је била изузетно тешка, а увјерен сам да људи не схватају колико је степен потрошње, с обзиром на све проблеме које имамо са повредама. Одиграли смо солидну утакмицу послије мотивног пражњена против Партизана, па у добром расположењу крећемо у Израел“, нагласио је Саша Обрадовић.
Упитан је за Чиму Монекеа.
Сцена
Позната турска пјевачица ипак није пала? Ухапшена кћерка, осумњичена за убиство
„Монеке је тренирао, али тек пред полазак у Израел знаћемо да ли је у стању да игра или не. Послије утакмице са Партизаном сам рекао да је у питању једна утакмица, играћемо их још и бићемо бољи. Али ме стварно мучи потрошња да не могу речима да опишем. Ја сам преморен, а заиста не могу да схватим како се осјећају играчи“.
Тренер Спартака Влада Јовановић пренио је своје утиске.
Друштво
Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи
„Утакмица је била интересантна. Прво полувријеме је било јако, али смо у наставку пали, имали смо много изгубљених лопти, имали смо проблема са офанзивним скоком ривала. Трећа и четврта дионица нису биле онакве какве би требало да буду, али Звезда ипак има евролигашку ротацију и то треба узети у обзир. Сматрам да смо могли да имамо бољи резултат на крају првог полувремена и што нисмо избјегли убедљив пораз“, нагласио је тренер Спартака, Владимир Јовановић.
(курир)
Кошарка
4 ч0
Кошарка
12 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
06
22
02
21
57
21
48
21
42
Тренутно на програму