Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Курир

14.12.2025

21:48

Кошаркаши Црвене звезде побједили су у 10. колу екипу Спартака из Суботице резултатом - 93:77.

Послије утакмице на конференцији за медије говорио је тренер црвено-бијелих Саша Обрадовић

Честитам мојим играчима. Утакмица је била изузетно тешка, а увјерен сам да људи не схватају колико је степен потрошње, с обзиром на све проблеме које имамо са повредама. Одиграли смо солидну утакмицу послије мотивног пражњена против Партизана, па у добром расположењу крећемо у Израел“, нагласио је Саша Обрадовић.

Упитан је за Чиму Монекеа.

„Монеке је тренирао, али тек пред полазак у Израел знаћемо да ли је у стању да игра или не. Послије утакмице са Партизаном сам рекао да је у питању једна утакмица, играћемо их још и бићемо бољи. Али ме стварно мучи потрошња да не могу речима да опишем. Ја сам преморен, а заиста не могу да схватим како се осјећају играчи“.

Тренер Спартака Влада Јовановић пренио је своје утиске.

„Утакмица је била интересантна. Прво полувријеме је било јако, али смо у наставку пали, имали смо много изгубљених лопти, имали смо проблема са офанзивним скоком ривала. Трећа и четврта дионица нису биле онакве какве би требало да буду, али Звезда ипак има евролигашку ротацију и то треба узети у обзир. Сматрам да смо могли да имамо бољи резултат на крају првог полувремена и што нисмо избјегли убедљив пораз“, нагласио је тренер Спартака, Владимир Јовановић.

(курир)

КК Црвена звезда

Saša Obradović

Košarka

