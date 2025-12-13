Човић има примједбу након дербија: "Куда иде српска кошарка?"

Извор:
Кошаркаши Партизана славили су против Црвене звезде у вјечитом дербију у оквиру 15. кола Евролиге резултатом 79:76, што је био њихов шести тријумф ове сезоне у елитном такмичењу, а дан касније меч је коментарисао предсједник Кошаркашког савеза Србије, Небојша Човић.
"Честитам Партизану на победи, мислим да је заслужена у великом преокрету. У овом колу виђена су два преокрета и направили су их Фенербахче и Партизан. Звезда је имала највеће вођство од 16 поена. Четврта четвртина је била чудна, необична, ушло се резултатом 60:49 за Црвену звезду, дакле 11 разлике. Звезда је онда изгледала као да је губила, то је оно што на неки начин морате увек да исконтролишете када су страни, посебно амерички играчи у питању", рекао је Човић за "Euronews".
Додао је да су Американци у Звезди одиграли испод очекивања када се резултат ломио.
"Немају тај менталитет у смислу, када побеђујемо то су еуфорије и радовања, а када губимо то је велики жал и туговање. Американци су у тој четвртини, барем Американци из Звезде, кренули да нападају један на пет и то се окренуло и вратило. Партизан је смогао енергију и дошао до заслужене победе", рекао је Човић.
"Батлер је имао једну сјајну фазу, да би у четвртој деоници ушао у ту 'жуту минуту', Нвора је такође имао сјајну фазу и Мекинтајер који је нападао, између осталог и он то један на пет и стално журио. Он не сме да жури у таквим ситуацијама, јер Звезда води. Код Партизана је Вашингтон одигао одлично, Бонга такође и Џонс, не Карлик него Тајрик", рекао је Човић за
Ипак, једна ствар је Човићу посебно запала за око, а то је мањак поена српских кошаркаша и на једној и на другој страни.
"Оно што ми некако, мада све разумем, али на шта имам примедбу је то што су српски играчи у дербију дали само девет поена. Маринковић два, Давидовац четири, Калинић три. Дакле од укупно 155 поена на мечу само 5,8% су дали српски играчи", рекао је Човић.
Запитао се да ли је то пут којим треба да тежи српска кошарка.
"Ту је такође отворено питање куда иде српска кошарка. Иде се ка томе да у једном тренутку не буде или готово не буде домаћих играча у тимовима који се такмиче у Европи. Када су српски играчи у питању, чини ми се да у Европи и у европским клубовима немамо више од 8-9 играча", додао је Човић.
