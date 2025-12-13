Нема више ријечи за њега: Кари једном руком погодио шут из "свлачионице"

13.12.2025
11:35
Коментари:0
За шутеве Стефа Карија полако понестаје ријечи којима би се могли описати. Најновији доказ стигао је уочи утакмице против Минесоте, када је звезда Голден Стејта погодила невероватан шут из тунела, практично преко цијелог терена, током загревања.
Кари је још у вријеме наступа у „Оракл арени“ имао препознатљиву рутину шутирања из тунела, али је пресељењем у „Чејс центар“ морао да прилагоди тај покушај, који је сада још дужи, но ни то очигледно не представља проблем за једног од најбољих шутера у историји НБА лиге.
STEPH HIT THE TUNNEL SHOT 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/xpWZlpxYTG— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 13, 2025
Амерички бек вратио се на паркет против Минесота Тимбервулвса након што је пропустио пет утакмица због контузије квадрицепса.
HOW 🤯 pic.twitter.com/aU1nQTCtsM— Golden State Warriors (@warriors) December 13, 2025
Ипак, повратак Карија није био довољан за побједу. Минесота је славила у гостима резултатом 127:120, предвођена Рудијем Гобером који је уписао 24 поена и 14 скокова.
Кари је у поразу Голден Стејта убацио чак 39 поена, док су Тимбервулвси до тријумфа стигли и без повријеђене прве звијезде, Ентонија Едвардса.
Кошарка
14 ч0
Кошарка
16 ч0
Кошарка
1 д0
БиХ
1 д3
Најновије
Најчитаније
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Тренутно на програму