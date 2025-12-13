Logo
Large banner

Нема више ријечи за њега: Кари једном руком погодио шут из "свлачионице"

13.12.2025

11:35

Коментари:

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш
Фото: Tanjug / AP / Godofredo A. Vásquez

За шутеве Стефа Карија полако понестаје ријечи којима би се могли описати. Најновији доказ стигао је уочи утакмице против Минесоте, када је звезда Голден Стејта погодила невероватан шут из тунела, практично преко цијелог терена, током загревања.

Кари је још у вријеме наступа у „Оракл арени“ имао препознатљиву рутину шутирања из тунела, али је пресељењем у „Чејс центар“ морао да прилагоди тај покушај, који је сада још дужи, но ни то очигледно не представља проблем за једног од најбољих шутера у историји НБА лиге.

Амерички бек вратио се на паркет против Минесота Тимбервулвса након што је пропустио пет утакмица због контузије квадрицепса.

Ипак, повратак Карија није био довољан за побједу. Минесота је славила у гостима резултатом 127:120, предвођена Рудијем Гобером који је уписао 24 поена и 14 скокова.

Кари је у поразу Голден Стејта убацио чак 39 поена, док су Тимбервулвси до тријумфа стигли и без повријеђене прве звијезде, Ентонија Едвардса.

Подијели:

Тагови:

Stef Kari

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Кошарка

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

14 ч

0
Супруга Матијаса Лесора Трејси на утакмици Партизана

Кошарка

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

16 ч

0
Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

Кошарка

Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

1 д

0
Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

БиХ

Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

1 д

3

Више из рубрике

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Кошарка

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

4 ч

0
Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

Кошарка

Ембид у МВП издању, Дејвис и Флег сјајни, Вукчевић поново двоциферн

5 ч

0
Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Кошарка

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

14 ч

0
Партизан након великог преокрета савладао Звезду

Кошарка

Партизан након великог преокрета савладао Звезду

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner