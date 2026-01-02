Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Извор:
Кинески "БИД" постао је највећи свјетски продавац електричних аутомобила пошто је престигао америчку компанију "Тесла", показују тржишни подаци.
"Тесла" је саопштио да је током 2025. године купцима испоручио 1,64 милиона возила, што је девет одсто мање него годину дана раније.
Кинески ривал "БИД" прошле године је продао 2,26 милиона возила. У четвртом кварталу, продаја је износила 418.227 примјерака, пренио је АП.
Аналитичари наводе да је на пад "Теслине" продаје вјероватно утицало укидање пореских кредита за електрична возила у САД од 7.500 долара, одлуком администрације САД крајем септембра.
