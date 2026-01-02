Logo
Large banner

Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Извор:

СРНА

02.01.2026

21:01

Коментари:

0
Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Кинески "БИД" постао је највећи свјетски продавац електричних аутомобила пошто је престигао америчку компанију "Тесла", показују тржишни подаци.

"Тесла" је саопштио да је током 2025. године купцима испоручио 1,64 милиона возила, што је девет одсто мање него годину дана раније.

Кинески ривал "БИД" прошле године је продао 2,26 милиона возила. У четвртом кварталу, продаја је износила 418.227 примјерака, пренио је АП.

Аналитичари наводе да је на пад "Теслине" продаје вјероватно утицало укидање пореских кредита за електрична возила у САД од 7.500 долара, одлуком администрације САД крајем септембра.

Подијели:

Тагови:

Тесла

električna vozila

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Свијет

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

6 ч

0
У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

Свијет

У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

6 ч

0
У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Сцена

У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

6 ч

0
Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности

Свијет

Орбан: Безбједна и мирна Мађарска је кључ стабилне будућности

6 ч

0

Више из рубрике

Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

Економија

Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

12 ч

0
Обустављена дистрибуција ових серија капи за очи

Економија

Обустављена дистрибуција ових серија капи за очи

1 д

0
Цијене природног гаса у великом паду

Економија

Цијене природног гаса у великом паду

1 д

0
Ево због чега цијена бакра иде ка неслућеним висинама

Економија

Ево због чега цијена бакра иде ка неслућеним висинама

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

21

42

За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner