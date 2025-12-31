Цијене природног гаса у великом паду

31.12.2025
22:40
Коментари:0
Цијене природног гаса на холандској берзи ТТФ пале су у 2025. за скоро 40 одсто међугодишње на нешто више од 28 евра по мегават-сату, што одражава слабију потражњу у Европи током године.
Аналитичари истичу да су благе временске прилике и спорији индустријски опоравак ограничили потрошњу гаса, чак и у периодима тржишне нестабилности, преноси Трејдинг економикс.
Додатни притисак на цене долази од повећаног увоза течног природног гаса (ЛНГ), посебно из Сједињених Америчких Држава.
Очекује се да ће амерички извоз ЛНГ ка Европи у 2025. достићи рекордне нивое, чиме се додатно јача понуда на тржишту и смањује зависност од традиционалних добављача.
Европска унија истовремено наставља процес постепеног напуштања руског гаса, пошто је Европски парламент 17. децембра одобрио план Уније о потпуном окончању увоза руског гаса до краја 2027. године.
Ова одлука има дугорочне импликације за енергетско тржиште, јер подстиче диверзификацију снабдевања и већа улагања у ЛНГ инфраструктуру и обновљиве изворе енергије.
У кратком року, међутим, тржиште гаса је надаље осјетљиво на временске прилике, кретања у глобалној понуди и геополитичке ризике.
