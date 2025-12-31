Logo
Цијене природног гаса у великом паду

31.12.2025

22:40

Цијене природног гаса у великом паду

Цијене природног гаса на холандској берзи ТТФ пале су у 2025. за скоро 40 одсто међугодишње на нешто више од 28 евра по мегават-сату, што одражава слабију потражњу у Европи током године.

Цијене природног гаса на холандској берзи ТТФ пале су у 2025. за скоро 40 одсто међугодишње на нешто више од 28 евра по мегават-сату, што одражава слабију потражњу у Европи током године.

Аналитичари истичу да су благе временске прилике и спорији индустријски опоравак ограничили потрошњу гаса, чак и у периодима тржишне нестабилности, преноси Трејдинг економикс.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Србија

Стигле нове цијене горива пред празнике

Додатни притисак на цене долази од повећаног увоза течног природног гаса (ЛНГ), посебно из Сједињених Америчких Држава.

Очекује се да ће амерички извоз ЛНГ ка Европи у 2025. достићи рекордне нивое, чиме се додатно јача понуда на тржишту и смањује зависност од традиционалних добављача.

Европска унија истовремено наставља процес постепеног напуштања руског гаса, пошто је Европски парламент 17. децембра одобрио план Уније о потпуном окончању увоза руског гаса до краја 2027. године.

илу-пијаца-28122025

Друштво

Папрене цијене уочи предстојећих празника

Ова одлука има дугорочне импликације за енергетско тржиште, јер подстиче диверзификацију снабдевања и већа улагања у ЛНГ инфраструктуру и обновљиве изворе енергије.

У кратком року, међутим, тржиште гаса је надаље осјетљиво на временске прилике, кретања у глобалној понуди и геополитичке ризике.

