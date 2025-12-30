Logo
Large banner

Деценијски раст: Бакар све скупљи

30.12.2025

22:02

Коментари:

0
Деценијски раст: Бакар све скупљи

Бакар је на путу ка највећем годишњем расту цијене у више од деценије, прије свега због поремећаја у снабдијевању, слабљења америчког долара, очекиваног раста кинеске економије и велике потрошње на вјештачку интелигенцију, објавио је "CNBC".

Аналитичари напомињу да би раст такозваног црвеног метала могао да буде настављен сљедеће године, посебно због страхова од понуде и брзог ширења глобалног развоја центара података.

Тромјесечне цијене бакра на Лондонској берзи метала ("LME") порасле су данас за 1,5 одсто, на 12.405 долара по тони, након рекордних 12.960 долара у претходној сесији.

Вриједност црвеног метала је у 2025. скочила за око 41 одсто, на путу је ка најбољој години од 2009, када је добио више од 140 одсто након што су земље излазиле из глобалне финансијске кризе.

Потражња за бакром сматра се показатељем економског здравља, јер је овај метал од кључне важности за екосистем енергетске транзиције и саставни је дио производње електричних возила, електроенергетских мрежа и вјетротурбина.

Подијели:

Тагови:

bakar

cijena

економија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра

Економија

Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра

7 ч

0
Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

Економија

Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

8 ч

0
Солари доживљавају судбину смиља

Економија

Солари доживљавају судбину смиља

1 д

0
Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Економија

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

1 д

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner