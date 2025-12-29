Logo
Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Кристина Секерез

29.12.2025

19:19

Фото: АТВ

Из Индије у Бањалуку – тај пут је прошао Хармањит Синг због посла и боље будућности, како своје, тако и породице. Ту је три године и за сада је задовољан. Научио је и српски језик.

Услови су, прича нам, далеко бољи него у његовој родној земљи.

"Бољи овдје, него у Индији, добра је плата. Свако јутро и вече причам с мамом и татом и пошаљем им сваки мјесец плату. Мени је лакше овдје. Није мени лоше. Ја сам дошао овдје, нико није причао енглески, ја причам енглески и онда сам гледао, контао шта се прича, мало памтио и учио тако српски", каже Синг.

Квота радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за наредну годину је 7.427. То и за продужење и за ново запошљавање. Од тога Федерацији 4.500, Републици Српској 2.000, а Брчко дистрикт 927 радних дозвола. Послодавци кажу, мало је. Српска је у дефициту с радном снагом. За очекивати је да квота у наредним годинама расте.

„Недостају сви профили радника и оно што је, такође, врло битно нагласити да и сусједне земље сада повлаче знатан дио радне снаге, како сезонске, тако и током цијеле године, тако да у суштини по том питању, врло је извјесно у наредним годинама да ће квота радних дозвола расти", каже Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.

Квота из године у годину расте, али су процедуре споре и компликоване, те квота није искориштена. Тврде то из Привредне коморе Републике Српске. Кажу, долази до застоја и у амбасадама.

„У току ове године готово ниједну радну дозволу Амбасада у Индији за раднике који долазе из Индије и Непала, нису добили сагласност. Тако да са тог аспекта ми смо најавили у захтјеву који смо упутили Влади Републике Српске кроз програм економских реформи да се иде у измјене Закона о раду, који би дефинисао поступак пријаве страних радника на бржи и једноставнији начин и који би на неки начин омогућио да се на једноставан, али у складу са законском процедуром праћен начин, дође до бржих радних дозвола", каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.

Број радних дозвола које се могу издати за продужење већ издатих радних дозвола износи 2.350, од чега 1.500 за ФБиХ, Републику Српску 500 и Брчко дистрикт 350. За ново запошљавање странаца може се издати 5.077 радних дозвола – ФБиХ 3.000, Република Српска 1.500 и Брчко дистрикт 577 радних дозвола. Највише, 1.760 радних дозвола намијењено је за грађевинарство, 1.060 за прерађивачку индустрију, док је 560 радних дозвола одобрено хотелијерству и угоститељству за пружање услуга смјештаја, припреме и услуживања хране, саопштено је из Савјета министара БиХ.

Радници

Индија

