Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску

Извор:

АТВ

29.12.2025

18:16

Коментари:

1
Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску
Фото: Srna

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, истакла је данас да Федерација БиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску.

Реагујући на наводе министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да "Федерација економски на леђима носи Републику Српску", Цвијановићева је поручила да је то јефтин Kонаковићев спин којим покушава да прикрије финансијски колапс у ФБиХ.

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Република Српска

Коментари (1)
