Цвијановић: ФБиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску

Извор:
АТВ
29.12.2025
18:16
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, истакла је данас да Федерација БиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску.
Реагујући на наводе министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да "Федерација економски на леђима носи Републику Српску", Цвијановићева је поручила да је то јефтин Kонаковићев спин којим покушава да прикрије финансијски колапс у ФБиХ.
Изгледа да Федерација БиХ не може да држи сама себе, а камоли Републику Српску. Јефтин Kонаковићев спин којим покушава да прикрије финансијски колапс у Федерацији БиХ. pic.twitter.com/JoK2Hx0Sxs— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) December 29, 2025
