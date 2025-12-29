Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

29.12.2025
Савјет министара БиХ данас је усвоји одлуку којом је легализована употреба канабиса у медицинске сврхе.
Ова одлука у пракси значи да је сада канабис по правилнику из колоне 1 (строго забрањено), пребачен у колону 2 (гдје је дозвољено кориштење под строгом контролом).
У тој колони су одавно опијум, морфијум и низ других средстава који се користе у медицинске сврхе.
