Церић позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској

29.12.2025

08:20

Церић позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској
Фото: Printscreen/Youtube/Hayat

Некадашњи поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић позвао је Бошњаке да купују станове у Републици Српској.

Церић сматра да се тренутна реторика опасно подудара са оном из деведесетих година, те да постоји план да се Бошњаци сабију у неку врсту ”енклаве”, по узору на историјски сценарио из Шпаније.

”Намећу нам исту реторику из 1992. године. Жељели би да од нас направе једну енклаву, један гето попут онога што се догодило муслиманима у Шпанији. Стога ми морамо бити спремни на одређене жртве и одређене компромисе да не дозволимо да нас и са источне и са западне стране угурају у гето. Ја бих позвао Бошњаке – купујте што више станова у РС-у, у Бањалуци и у Бијељини, на сваком територију. Ми смо ти који ћемо чувати територијални интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине на начин да се не одричемо једног педља земље - нагласио је Церић.

Осврнуо се и на нападе на Алију Изетбеговића, чије је оснивање странке, према Церићевим ријечима, кренуло управо из Загреба.

- Како их није стид нападати Алију за издају Босне. Па Алија је један од признатих вођа 21. вијека. Први пут у 100 година смо признати и нисмо више Рохинyа. Желим поручити и сусједима који нам стално бацају гранате увредама – нисмо ми они из 90-их година. Млађе генерације немају трауме и имају друштвене мреже гдје могу упознати свој идентитет - закључио је Церић.

