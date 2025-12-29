ВРС, ПДП, НПС: Одакле је све дезертирао Драган Галић?

Извор:
АТВ
29.12.2025
12:00
Коментари:1
Лидер покрета Драшко Станивуковић чврстим стиском руке и широким осмијехом пожелио је добродошлицу у Покрет још једном политичком, али и војном дезертеру Драгану Галићу.
Након што је дезертирао из ПДП-а у НПС Дарка Бањца, Галићу је странка преко компензације поклонила посланички мандат. Захвалио им се, задржао мандат и дезертирао у Покрет Сигурна Српска. Ту га је као појачање уз друге дезертере, великодушно прихватио Драшко Станивуковић.
Дезертерство према нашој евиденцији није страна ријеч Драгану Галићу. Дезертирао је и 1992. године.
Према Списку војника који су дезертирали из јединица, а који потписује командант пуковник Светозар Андрић, Галићево име је на 150. мјесту. Своје саборце је напустио 1992. године, а слично опхођење примјетно је све до данас.
