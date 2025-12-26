Драган Галић искључен из Народне партије Српске

Извор:
Предсједник Народне партије Српске /НПС/ Дарко Бањац потврдио је да је Драган Галић искључен из чланства у овој странци.
Бањац је истакао да је одлука донесена због неприхватљивих и нереалних захтјева које је Галић постављао Народној партији Српске, а које руководство странке није жељело да испуни.
"Нећу дозволити да било ко уцјењује НПС. Странка неће испуњавати ничије нереалне прохтјеве, а Галић своје политичке амбиције може остваривати негдје друго", рекао је Бањац.
Он је додао да НПС остаје досљедан својим принципима и политици одговорности, те Галићу пожелио срећу у даљем раду, саопштено је из Народне партије Српске.
