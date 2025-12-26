Logo
Large banner

Драган Галић искључен из Народне партије Српске

Извор:

СРНА

26.12.2025

15:27

Коментари:

2
Драган Галић
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне партије Српске /НПС/ Дарко Бањац потврдио је да је Драган Галић искључен из чланства у овој странци.

Бањац је истакао да је одлука донесена због неприхватљивих и нереалних захтјева које је Галић постављао Народној партији Српске, а које руководство странке није жељело да испуни.

"Нећу дозволити да било ко уцјењује НПС. Странка неће испуњавати ничије нереалне прохтјеве, а Галић своје политичке амбиције може остваривати негдје друго", рекао је Бањац.

Он је додао да НПС остаје досљедан својим принципима и политици одговорности, те Галићу пожелио срећу у даљем раду, саопштено је из Народне партије Српске.

Подијели:

Тагови:

Дарко Бањац

Dragan Galić

NPS

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Болница, научник

Здравље

Нова нада у борби против рака: Нанотијелима научници разарају унутрашњу структуру карцинома

1 ч

0
Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

1 ч

0
Crna čokolada

Занимљивости

Чоколада ће нестати до 2050. године, предвиђају научници

1 ч

0
Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

Свијет

Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

1 ч

0

Више из рубрике

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

1 ч

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Република Српска

Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

3 ч

2
Додик и Калабухов за наставак сарадње

Република Српска

Додик и Калабухов за наставак сарадње

3 ч

0
Калабухов одликовао Будимира медаљом

Република Српска

Калабухов одликовао Будимира медаљом

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner