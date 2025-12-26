Logo
Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији

Извор:

Агенције

26.12.2025

15:13

Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Производња оружја и муниције повећана је за више од 22 пута посљедњих година, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на састанку посвећеном државном програму наоружања за период 2027-2036.

"Државне мјере подршке које су благовремено предузете омогућиле су да се за кратко вријеме ојача материјално-техничка база предузећа одбрамбено-индустријског комплекса, као и да се повећају капацитети за производњу неопходне врсте оружја", поручио је руски предсједник.

Како је истакао, производња технике која је најтраженија у зони СВО значајно је порасла у поређењу са 2022. годином.

"Производња тенкова повећана је 2,2 пута, лаке оклопне технике (БМП и БТР) - 3,7 пута, војне авијационе технике - 4,6 пута, моторних возила - 5,7 пута, ракетног артиљеријског наоружања - 9,6 пута, опреме за комуникацију и радио-електронску борбу - 12,5 пута, средстава индивидуалне оклопне заштите - скоро 18 пута, а оружја и муниције - више од 22 пута", прецизирао је Путин.

Како је појаснио, без развијене и стабилне економије и финансијске ситуације у земљи, то не би било могуће.

"Током Специјалне војне операције, карактер, форма и методе вођења борбених дејстава се стално мијењају, а апсолутно непроцјењиво искуство које војска стиче у пуној мјери се користи за формирање новог облика Оружаних снага и одбрамбено-индустријског комплекса", навео је руски лидер.

Предсједник Русије је истакао да је држава већ развила комплекс мјера за реализацију државног програма наоружања које ће обезбиједити систематско повећање високотехнолошке производње уз максималну аутоматизацију, повећање продуктивности рада, али и смањење трошкова производње.

