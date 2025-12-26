Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Извор:
АТВ
26.12.2025
13:59
Коментари:2
По ко зна који пут до сада србомрзац из Аустрије Гинтер Фелингер зазива да странци бомбардују Србе.
Мало му је било српске крви у злочиначким акцијама НАТО па би опет да убија српску дјецу.
Наравно, као и сваки пут до сада, и овај је измислио одређену причу - а то је да би неко у Српској могао употријебити насиље.
"Ако Додик употријеби насиље током поновљених избора, надам се да ће НАТО и Америка обезбиједити ватрену моћ да одбрани правду", написао је овај ширитељ мржње против Срба на мрежи Икс.
"Бомбе за правду. Слобода базирана на америчкој ватреној моћи", наставио је даље.
Пропагандиста је умислио некакво насиље, очигледно сматрајући да је право гласа које ће слободни људи остварити насиље.
Очигледно му смета то што Република Српска не дозвољава да јој други, па и његова Аустрија која је у прошлости овдје убила на стотине хиљада Срба, намећу лидере.
На крају је та иста Аустрија поражена, и то управо правдом, а то је оно што вјероватно Гинтера и боли.
Смета му и то што су Срби слободни, чак и без ичије "ватрене моћи".
Можда баш зато и толико спомиње те двије ријечи - слобода и правда - јер ни о једној не зна ништа.
If Dodik uses violence during recall elections 2026 to protect his placeholders Karan stolen victory as President of socalled RepublikaSrpska of Bosnia — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) December 26, 2025
I hope that @USAmbNATO @euforbih @OHR_BiH @POTUS @USNavy will provide the neccessary firepower to defend justice and fair… https://t.co/iGgt8ljaLC
