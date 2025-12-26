Logo
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Извор:

АТВ

26.12.2025

13:59

Коментари:

2
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе
Фото: X/@GunterFehlinger

По ко зна који пут до сада србомрзац из Аустрије Гинтер Фелингер зазива да странци бомбардују Србе.

Мало му је било српске крви у злочиначким акцијама НАТО па би опет да убија српску дјецу.

Наравно, као и сваки пут до сада, и овај је измислио одређену причу - а то је да би неко у Српској могао употријебити насиље.

ЦИК

БиХ

ЦИК добио жалбе од СНСД-а и СДС-а

"Ако Додик употријеби насиље током поновљених избора, надам се да ће НАТО и Америка обезбиједити ватрену моћ да одбрани правду", написао је овај ширитељ мржње против Срба на мрежи Икс.

"Бомбе за правду. Слобода базирана на америчкој ватреној моћи", наставио је даље.

Пропагандиста је умислио некакво насиље, очигледно сматрајући да је право гласа које ће слободни људи остварити насиље.

Очигледно му смета то што Република Српска не дозвољава да јој други, па и његова Аустрија која је у прошлости овдје убила на стотине хиљада Срба, намећу лидере.

Милорад Додик

БиХ

Нема кривичног дјела: Тужилаштво неће покретати истрагу против Додика

На крају је та иста Аустрија поражена, и то управо правдом, а то је оно што вјероватно Гинтера и боли.

Смета му и то што су Срби слободни, чак и без ичије "ватрене моћи".

Можда баш зато и толико спомиње те двије ријечи - слобода и правда - јер ни о једној не зна ништа.

Таг:

Ginter Felinger

17

01

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

