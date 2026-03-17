НСРС изабрала Минића за предсједника Владе

АТВ
17.03.2026
21:23
Коментари:0
Народна скупштина Републике Српске изабрала је Саву Минића за предсједника Владе Републике Српске.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику. За избор Минића гласало је 48 посланика у Народној скупштини Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
49
22
39
22
38
Тренутно на програму