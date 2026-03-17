Ево шта пише у Резолуцији коју су посланици усвојили једногласно

17.03.2026
Народна скупштина Републике Српске усвојила је на посебној сједници Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.
Народна скупштина Републике Српске данас је на Тридесет петој посебној сједници једногласно, гласовима свих присутних посланика, усвојила Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола независне државе хрватске и усташкe, нацистичкe и фашистичкe идеологијe и симбола – приједлог народних посланика и два Закључка – приједлог народних посланика.
О ОСУДИ И ЗАБРАНИ ПРОМОВИСАЊА И ВЕЛИЧАЊА ИДЕОЛОГИЈЕ И СИМБОЛА НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ И УСТАШКE, НАЦИСТИЧКE И ФАШИСТИЧКE ИДЕОЛОГИЈE И СИМБОЛА
I
Народна Скупштина Републике Српске подсјећа да геноцид, према Конвенцији Уједињених нација о спречавању и кажњавању злочина геноцида, представља било које од сљедећих дјела учињених са намјером да се уништи, у цјелини или дјелимично, национална, етничка, расна или вјерска група као таква: убиства чланова групе; наношење тешких тјелесних или душевних повреда члановима групе; подвргавање групе животним условима који имају за циљ њено потпуно или дјелимично физичко уништење; спречавање рађања у оквиру групе; принудно премјештање дјеце из једне групе у другу. Поред наведених облика извршења, кажњиви су и: завјера ради извршења геноцида; непосредно и јавно подстицање на извршење геноцида; покушај геноцида; као и саучесништво у геноциду. Геноцид подразумијева геноцидну намјеру као конститутивни елемент овог кривичног дјела.
II
Народна скупштина Републике Српске подсјећа да је окупационом подјелом Краљевине Југославије успостављена Независна Држава Хрватска, под патронатом и уз пуно учешће сила Осовине, која је, за вријеме Другог свјетског рата, извршила Геноцид над Србима, Холокауст над Јеврејима и геноцид на Ромима - Самударипен.
Геноцид над Србима у НДХ, као примарној жртви овог злочиначког система у нацистичком поретку, имао је за циљ уништење око два милиона Срба на територији читаве Независне Државе Хрватске. Реализација плана „коначног рјешења српског питања у НДХ“ провођена је кроз политику - трећину протјерати, трећину присилно асимиловати у римокатолике односно Хрвате и трећину физички уништити, односно побити. Геноцид над Србима у НДХ је, уз претходну дуготрајну идеолошку припрему, дехуманизовање, означавање циљне групе и планирање, вршен од самог њеног настанка до краја рата, свеобухватним убијањем припадника српског народа на великом броју стратишта, одвођењем у логоре, протјеривањем, депортацијама и присилном асимилацијом односно превођењем у римокатоличку вјеру, те уништавањем и присвајањем имовине као и затирањем културног идентитета.
На читавој територији НДХ евидентиран је велики број масовних стратишта на којима су жртве били Срби. Поред система логора смрти Јасеновац и других многобројних логора, формирани су и специјализовани логори у НДХ само за српску дјецу: Сисак, Горња Ријека и Јастребарско. У НДХ је функционисао и већи број мјеста заточеништва у којима су били затварани и ликвидирани жене и дјеца.
III
Народна скупштина Републике Српске констатује да је нацистичка Њемачка, осим међународног покровитељства, имала и улогу директног извршиоца Геноцида над Србима у НДХ.
Холокауст (Шоа) представља покушај уништења европских Јевреја који је извршила нацистичка Њемачка са својим савезницима и помагачима за вријеме Другог свјетског рата, а који је требало да се оконча потпуним уништењем јеврејског народа и културе. НДХ је била једина држава у оквиру нацистичког новог поретка у којој Јевреји нису били примарна жртва, иако је у НДХ удио убијених припадника јеврејске заједнице за неколико процената виши од европског просјека. Холокауст у НДХ подразумијевао је и масовне депортације Јевреја у њемачке логоре смрти.
Геноцид над ромским народом извршила је нацистичка Њемачка са својим савезницима и помагачима за вријеме Другог свјетског рата. Геноцид над Ромима у НДХ дио је процеса чији је почетак означен доношењем расних закона, а спроведен масовним убиствима и заточењима у концентрационим и логорима смрти.
IV
Народна скупштина Републике Српске наглашава чињеницу да је Геноцид над Србима у НДХ извршен на системској основи уз руковођење од стране режима, тј. од стране хрватског усташког покрета на власти, али и уз учешће осталих друштвених слојева, као и уз учешће и подршку дијела римокатоличког клера.
Осим бројних извршилаца злочина, и велики дио становништва НДХ римокатоличке и муслиманске вјероисповијести подржавао је политику геноцида НДХ или је пасивно посматрао његово спровођење. Они малобројнији који се нису слагали са геноцидном политиком НДХ, укључивали су се, заједно са Србима, у покрете отпора, или су и сами постајали жртве НДХ. Осим масовног учешћа у војним формацијама НДХ (домобрани, усташе, муслиманска милиција) један дио муслиманског становништва, идеолошки вођен од дијела својих вјерских вођа, и кроз идеологију Младих муслимана, односно Муслиманске браће, учествовао је и чинио злочине над Србима, Јеврејима и Ромима, у саставу нацистичких формација (нпр. 13. „SS - Ханџар“ дивизија).
V
Народна скупштина Републике Српске полази од чињенице да је памћење жртава геноцида Независне Државе Хрватске над Србима као и јунака и хероја антифашистичке и антиокупаторске борбе уткано у саме темеље Републике Српске, која је, између осталог, настала и као „српско НЕ“ новом геноциду над Србима, што је видљиво и из њених оснивачких докумената. Овом Резолуцијом још једном истичемо важност институционалног односа према наведеним темама.
Народна скупштина Републике Српске посебно наглашава чињеницу да у послијератној комунистичкој Југославији из идеолошких разлога никада није дошло до потпуног истраживања, признања и осуде Геноцида над Србима у НДХ у његовом јасном историјском контексту што је створило нове антагонизме и ревитализацију неоусташких, неонацистичких и неофашистичких идеја и идеологија које су ескалирале током деведесетих година ХХ вијека.
Народна скупштина Републике Српске осуђује пола вијека дуго ћутање о Геноциду над Србима у НДХ, те искривљавање историјских чињеница и свођење српских жртава геноцида искључиво на „жртве фашистичког терора“, због њихове наводне припадности комунистичкој револуцији.
VI
Народна скупштина Републике Српске са забринутошћу и осудом истиче чињеницу да у окружењу Републике Српске у посљедње вријеме у јавности долази до ревитализације идеологије, симбола и поздрава Независне Државе Хрватске, као што су: застава НДХ са првим бијелим пољем на шаховници, усташки симбол „U“, поздрав „За дом спремни“, ознака „Ханџар“ дивизије, итд.
Народна скупштина Републике Српске нарочито осуђује све учесталије манифестације србофобије и антагонизама према Србима, као и антисемитизма и других драстичних облика групних предрасуда и нетрпељивости. Наведени облици ширења идеја заснованих на расној или етничкој надмоћи као такви спадају у категорију појава које државе, у складу са Међународном конвенцијом о укидању свих облика расне дискриминације, имају обавезу да осуде, забране и санкционишу.
VII
Народна скупштина Републике Српске, у складу са цивилизацијским вриједностима и најбољим намјерама за историјско помирење народа, напомиње да ни данашња Њемачка као модерна мултикултурална држава Европске Уније, као ни Хрватска, нису никада званично признале и јавно осудиле или се извиниле припадницима српског народа за почињени Геноцид над Србима у НДХ, иако су од органа и институција Републике Српске више пута позивани на тај веома важан цивилизацијски искорак.
VIII
Народна скупштина Републике Српске осуђује и оцјењује као недопустиве идеолошке релативизације и ревитализације идеологије НДХ, облике негативног и фалсификаторског историјског ревизионизма, негирања и умањивања Геноцида, затим величање и прослављање злочиначких идеја из контекста Другог свјетског рата, Геноцида над Србима у НДХ, Холокауста и Самударипена.
IX
Народна скупштина Републике Српске констатује да је страдање српског народа током ратова деведесетих година прошлог вијека у значајној мјери било посљедица оживљавања идеологија и пракси заснованих на геноцидној политици спровођеној над Србима у Независној Држави Хрватској.
X
Народна скупштина Републике Српске истиче да пропаганда, промовисање, оправдавање или величање наведених идеологија, њихових организација, симбола или носилаца власти и истакнутих личности обједињује вишестепене индикаторе предстојећег новог геноцида, а према класификацији прихваћеној од стране Канцеларије Уједињених нација за превенцију геноцида и заштиту (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect), те да Конвенција о кажњавању и спречавању злочина геноцида из 1948. године налаже позитивноправну обавезу њиховог елиминисања, кажњавања и спречавања.
ХI
Народна скупштина Републике Српске осуђује и забрањује сваки облик величања и промовисања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, организација, носилаца власти и истакнутих личности, укључујући али не ограничавајући се на: иницијативе или подизање споменика и меморијала; именовање улица, јавних институција или мјеста по припадницима тих покрета; одржавање јавних манифестација на којима се они величају и поздрављају; употребу симбола, ознака и поздрава повезаних са тим идеологијама.
ХII
Народна скупштина Републике Српске позива надлежне институције да, у складу са важећим законодавством и међународним обавезама, предузму одговарајуће мјере ради спречавања финансирања организација и покрета који промовишу идеологију и симболе Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симболе, санкционисања и кажњавања јавног подстицања на расну, етничку или вјерску мржњу, као и ради спречавања јавних окупљања на којима долази до величања наведених идеологија, истицања њихових симбола и парола, те употребе њихових поздрава.
Народна скупштина Републике Српске позива све вјерске организације, демократске политичке актере и јавне институције да јасно и недвосмислено осуде сваку идеологију засновану на расној надмоћи, етничкој и вјерској мржњи или негативном и фалсификаторском историјском ревизионизму, те да се уздрже од политичке или сваке друге јавне сарадње са појединцима, организацијама и покретима који промовишу такве идеје.
ХIII
Народна скупштина Републике Српске наглашава значај образовања младих о опасностима идеологија заснованих на расној, вјерској и етничкој мржњи.
Народна скупштина Републике Српске посебно осуђује ширење усташке пропаганде и других облика идеолошког или вјерског фанатизма путем интернета и дигиталних платформи што посебно погађа дјецу и омладину, те захтијева од надлежних институција да покрену поступке уклањања таквог садржаја са интернета и дигиталних платформи.
XIV
Народна скупштина Републике Српске задужује посланике и делегате из Републике Српске у Парламентарној скупштини БиХ да предложе и подрже ову резолуцију у истовјетном тексту.
XV
Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да припреми и у скупштинску процедуру упути приједлог измјена и допуна прописа којима би се јасно и недвосмислено инкриминисало промовисање и величање идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, те предвидјеле одговарајуће санкције и казне.
Народна скупштина Републике Српске позива надлежне институције да формирају законски оквир на основу којег ће у Републици Српској бити уклоњени сви постојећи симболи Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.
У вези са Резолуцијом, једногласно, гласовима свих 68 присутних посланика, усвојени су Закључци клубова народних посланика Клуб посланика СНСД, СДС, ПДП, НПС Дарко Бањац-ДНС Ненад Нешић, Демос-СПС, СП, УС, За правду и ред и НФ.
ЗАКЉУЧЦИ
Везано за Резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола
1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року од 60 дана изради и у скупштинску процедуру упути измјене Закона о гробљима и погребној дјелатности којим би се законски регулисало уклањање споменика и симбола који промовишу и величају идеологију НДХ и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију, а који вријеђају вјерске, моралне и националне осјећаје српског народа.
2. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року од 60 дана упути у процедуру допуну Кривичног законика Републике Српске, којом би било прописано ново кривично дјело у Кривичном законику Републике Српске које санкционише лица која путем средстава јавне комуникације, на јавном мјесту, односно јавном скупу, или на други начин јавно промовишу, величају, односно подржавају или подстичу позитивно вредновање или прихватање усташтва и усташке идеологије НДХ.
