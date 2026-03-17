Logo
Large banner

Огласио се Фонд ПИО: Влада уплатила новац за доприносе радника

Аутор:

АТВ

17.03.2026

15:48

Коментари:

0
Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонду за пензијско и инвалидско сигурање Републике Српске уплаћена су средства Владе од 120.610 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, међу којима је 135 радника предузећа "Гипсара Волари" из Шипова.

Укупно је уплаћено 89.320 КМ, и то 76.992 КМ за потпуну уплату доприноса за осам радника пријављених у периоду од 1. априла до 30. септембра 2025. године, као и 12.328 КМ за дјелимичну уплату доприноса за 135 радника предузећа "Гипсара Волари".

Из Фонда су навели да је Влада уплатила и 31.290 КМ за потпуну уплату доприноса за четири радника пријављена у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2025. године у износу од 10.047 КМ, као и 21.244 КМ за потпуну уплату доприноса за 135 радника предузећа "Гипсара Волари".

Радници за које је извршена уплата средстава, са којом испуњавају услове за пензију, могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда ПИО, у надлежној пословници, наведено је у саопштењу Фонда ПИО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Fond PIO

doprinosi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Заказана посебна сједница: Српска данас добија Владу

1 ч

0
Цвијановић разговарала са Пошом: Односи Српске и Мађарске засновани на међусобном повјерењу

Република Српска

Цвијановић разговарала са Пошом: Односи Српске и Мађарске засновани на међусобном повјерењу

1 ч

0
Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

Република Српска

Стевандић: Самосвијест Срба, уз јачање Србије, наша највећа вриједност

3 ч

5
Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

Република Српска

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

3 ч

21

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Коначно смо дочекали: Дан је побиједио ноћ

16

47

Ево шта пише у Резолуцији коју су посланици усвојили једногласно

16

42

Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

16

40

Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

16

37

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner