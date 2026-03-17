Огласио се Фонд ПИО: Влада уплатила новац за доприносе радника

АТВ
17.03.2026
15:48
Коментари:0
Фонду за пензијско и инвалидско сигурање Републике Српске уплаћена су средства Владе од 120.610 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, међу којима је 135 радника предузећа "Гипсара Волари" из Шипова.
Укупно је уплаћено 89.320 КМ, и то 76.992 КМ за потпуну уплату доприноса за осам радника пријављених у периоду од 1. априла до 30. септембра 2025. године, као и 12.328 КМ за дјелимичну уплату доприноса за 135 радника предузећа "Гипсара Волари".
Из Фонда су навели да је Влада уплатила и 31.290 КМ за потпуну уплату доприноса за четири радника пријављена у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2025. године у износу од 10.047 КМ, као и 21.244 КМ за потпуну уплату доприноса за 135 радника предузећа "Гипсара Волари".
Радници за које је извршена уплата средстава, са којом испуњавају услове за пензију, могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда ПИО, у надлежној пословници, наведено је у саопштењу Фонда ПИО.
