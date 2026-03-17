Цвијановић разговарала са Пошом: Односи Српске и Мађарске засновани на међусобном повјерењу

17.03.2026

15:28

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Бањалуци с амбасадором Мађарске у БиХ Кристијаном Пошом.

Разговарано је о актуелној политичкој и безбједносној ситуацији у БиХ и региону, са освртом на изазове на Западном Балкану и глобална кретања.

Оцијењено је да су односи Републике Српске и Мађарске веома добри и стабилни, засновани на међусобном повјерењу, пријатељству и интензивној политичкој сарадњи, што потврђује реализација бројних пројеката у различитим областима.

Српски члан Предсједништва БиХ овом приликом је истакла да су институције Републике Српске стабилне, функционалне и способне да одговоре свим изазовима, те да дугорочна функционалност БиХ може бити обезбијеђена искључиво унутрашњим дијалогом легитимно изабраних домаћих представника, без наметања рјешења са стране.

