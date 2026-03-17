Заказана посебна сједница: Српска данас добија Владу

Аутор:АТВ
17.03.2026
15:39
Коментари:0
Колегијум Народне скупштине Републике Српске, заказао је 36. посебну сједницу Народне скупштине за данас, на којој ће се бирати Влада Републике Српске, са приједлогом да Саво Минић поново буде премијер.
"Колегијум Народне скупштине Републике Српске, у складу са чланом 170 став 3 Пословника Народне скупштине, заказао је Тридесет шесту посебну сједницу Народне скупштине за данас, 17. марта 2026. године по окончању Тридесет пете посебне сједнице", наведено је из Народне скупштине.
Приједлог дневног реда Тридесет шесте посебне сједнице:
1. Избор Владе Републике Српске ;
а) Програм кандидата за предсједника Владе Републике Српске са приједлогом чланова Владе Републике Српске;
б) Избор предсједника Владе Републике Српске;
в) Избор чланова Владе Републике Српске;
2. Полагање свечане заклетве предсједника и чланова Владе Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
48
16
47
16
42
16
40
16
37
Тренутно на програму