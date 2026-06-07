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Избори на КиМ: До 11 часова излазност 8,33 одсто, и даље највећа у српским срединама

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:23

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Жена гласа током парламентарних избора у Приштини, главном граду Косова, у недјељу.
Фото: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu

Излазност до 11 часова на изборима за скупштину привремених приштинских институција је 8,33 одсто, а највећа излазност је и даље у српским срединама, у Звечану 21,59 одсто, показују подаци централне изборне комисије у Приштини.

Према подацима објављеним на сајту ЦИК-а, у сјеверном дијелу Косовске Митровице је до 11 часова излазност 18,72 одсто, у Зубином Потоку 13,99 одсто, у Новом Брду 18,09 одсто, у Ранилугу 19,22 одсто, у Грачаници 19,18 одсто, Лепосавићу 8,91 одсто, а у Штрпцу 11,29 одсто, у Клокоту 9,85 одсто, а у Партешу 11,67.

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Када је ријеч о албанским срединама, у Приштини је излазност 11,37 одсто, у Јужној Митровици 8,35, у Липљану 8,42 одсто, у Пећи 8,06, у Подујеву 7,25, у Призрену 6,44, Мамуши 6,31, а најмања излазност је у Драгашу и то 3,50.

Бирачка мјеста биће отворена до 19 часова.

Скупштина привремених приштинских институција има 120 посланичких мјеста, од којих је десет загарантовано представницима Срба.

Представницима несрпских невећинских заједница загарантовано је такође десет посланичких мјеста, а за 100 мандата такмиче се странке Албанаца.

Из српске заједнице на изборима учествују најјача српска странка у Покрајини - Српска листа и странка За слободу, правду и опстанак.

Српска листа позвала је српски народ на јединство и навела да јој је циљ да освоји свих десет мандата загарантованих Србима како би штитила интересе српског народа.

Највиши званичници Србије такође су позвали Србе да гласају за Српску листу, истичући да је глас за Српску листу глас за опстанак и останак српског народа на КиМ, преноси Танјуг.

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Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Парламентарни избори

Излазност на изборима

Срби на Косову

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