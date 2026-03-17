Минић: Све одлуке Српске легалне и легитимне

17.03.2026
Све одлуке Републике Српске, а ја говорим у име Владе Српске су легалне и легитимне, рекао је премијер у оставци Саво Минић на конференцији за новинаре у Палати Републике Српске.
"Ни једна одлука није оспорена. Ми доносимо промишљене и зреле одлуке", поручује Минић.
Минић наводи да не желе убјеђивати како каже, политичко Сарајево, да су одлуке Српске легалне и легитимне.
"Ми само желимо да будемо максимално продуктивни", каже Минић.
Без обзира на моју јучерашњу оставку, Минић каже, да Влада функционише и да извршава своје обавезе.
"Ни једног момента немамо потребу да застајемо", рекао је Минић.
"Сви знамо шта је Кристијан Шмит урадио и удар на предсједника Додика и институције Републике Српске и да смо успјели у свим потезима до сада", рекао је Минић.
Подсјетимо, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поднио је јуче оставку на позицији премијера Српске.
Минић је рекао да се на овај потез одлучио како би се обезбиједио легалитет и легитимитет ове владе, јер постоје оспоравања и од стране међународне заједнице.
