Службени гласник објавио оставку Минића

16.03.2026
21:06
Коментари:0
У Службеном гласнику Републике Српске објављена је одлука Народне скупштине о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
Објављена је одлука Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању оставке предсједника Владе Републике Српске.
"У поступку доношења одлуке о усвајању оставке предсједника Владе Републике Српске утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивању. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске."
Процедура је раније завршена и у Вијећу народа Српске.
Република Српска
4 ч4
Република Српска
4 ч2
Република Српска
5 ч3
Република Српска
5 ч23
Најновије
Најчитаније
23
01
22
49
22
47
22
33
22
30
Тренутно на програму